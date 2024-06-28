Seyir halindeki otobüs alevlere teslim oldu

Adana'nın Pozantı bölgesinde meydana gelen bir olayda, hareket halindeki bir yolcu otobüsü alevlere teslim oldu. Edinilen son dakika bilgilerine göre, henüz kimliği belirlenemeyen sürücü yönetimindeki otobüs, Pozantı-Adana Karayolu Akçatekir Mahallesi mevkiinde yanmaya başladı.

Sürücünün hızla müdahale ederek aracı emniyetli bir şekilde kenara alması ve yolcuları acilen tahliye etmesi olası bir faciayı önledi. İtfaiye ekiplerinin yangına derhal müdahalesi sonucu alevler kontrol altına alınırken, otobüs tamamen zarar gördü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı ve yetkililer durum hakkında daha fazla bilgi toplamak için çalışmalarını sürdürüyorlar.