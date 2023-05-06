Seyir halindeki otobüsün içinde düşen yaşlı kadın yaralandı

Samsun’da seyir halindeki otobüsün içerisinde düşen yaşlı bir kadın, ambulansa hastaneye kaldırıldı.

Seyir halindeki otobüsün içinde düşen yaşlı kadın yaralandı

(İHA) Olay, Baruthane ve Kalkanca mevkilerine hizmet veren E3 numaralı otobüste meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre 70’li yaşlarda olduğu tahmin edilen yaşlı kadın, halk otobüsü seyir halindeyken düştü.

Yaralanan yaşlı kadın için otobüsün içindeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı.

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İlkadım ilçesi Gençlik Parkı mevkisinde bekleyen otobüsün bulunduğu yere giden ambulans ekipleri yaralıyı sedye ile ambulansa taşıdı.

Yaşlı kadın, sağlık ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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