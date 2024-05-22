Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Kaynak: İHA
Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Konya’da seyir halindeki bir otomobil alev alev yanarken, yangın, itfaiyenin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

Konya-Aksaray kara yolunun 55. kilometresinde yangın meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Sürücü araçtan kendini dışarı attı.

Alevler otomobili sararken, yangın ihbarı üzerine yangın mahalline itfaiye ekipleri sevk edildi. Kara yolunda trafik akışı durduruldu.

İtfaiyenin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Aracın yoldan kaldırılması sonrası trafik akışı normale döndü.

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