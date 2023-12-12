Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Amasya’da seyir halindeki bir otomobil bir anda alevler içinde kaldı. Çevredekilerin büyük panik yaşadığı araç yangınını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

KAYNAK: İHA
Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Edinilen bilgiye göre, Akbilek Mahallesi civarında Yunis Soylu yönetimindeki 05 HD 192 plakalı otomobil seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.

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Dumanı fark eden sürücü, otomobili yol kenarında durdurup itfaiyeye haber verdi. Aracın ön tarafından dumanlar ve alevler yükseldiğini gören vatandaşlar da yine durumu polise ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

aw097126-04.jpgOlay yerine gelen Amasya Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Otomobil yaşanan yangın sonrası kullanılamaz hale gelirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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