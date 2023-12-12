Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Edinilen bilgiye göre, Akbilek Mahallesi civarında Yunis Soylu yönetimindeki 05 HD 192 plakalı otomobil seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.



Dumanı fark eden sürücü, otomobili yol kenarında durdurup itfaiyeye haber verdi. Aracın ön tarafından dumanlar ve alevler yükseldiğini gören vatandaşlar da yine durumu polise ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen Amasya Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Otomobil yaşanan yangın sonrası kullanılamaz hale gelirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.