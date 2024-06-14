Seyir halindeki otomobil cayır cayır yandı

Kaynak: İHA
Seyir halindeki otomobil cayır cayır yandı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde seyahat eden bir otomobil, aniden meydana gelen yangın sonucu alevlere teslim oldu. Olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Namık Kemal Mahallesi'nde geç saatlerde yaşanan bir olayda, Hasan T.'nin kontrolündeki bir otomobil seyir halindeyken aniden alev aldı. Motor bölümünden yükselen dumanları fark eden sürücü, hemen aracını emniyetli bir şekilde yol kenarına park etti ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan yangın söndürme ekipleri, şiddetli alevlere karşı su ile mücadele etti. İtfaiyenin yoğun çabaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Sürücü, olaydan yara almadan kurtulurken, araç tamamen zarar gördü. Polis ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek üzere detaylı bir inceleme başlattı.

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