Seyir halindeki otomobil önündeki araca çarptı: 3 ölü, 2 yaralı

İHA

Kaza, Sinop-Samsun kara yolunda meydana geldi.

Samsun istikametine seyir halinde olan Ertuğrul E.’nin kullandığı otomobil, önünde giden Yasin Bircan’ın kullandığı otomobile arkadan çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilde bulunan Davut Bircan (24) ve Emirhan Bircan (18) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan ve sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan Mustafa Akyol da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ağır yaralanan otomobil sürücüleri Ertuğrul B. ve Yasin Bircan, Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.