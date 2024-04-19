Seyir halindeki otomobilin tekerleği fırladı! Yardımına arkasındaki sürücü koştu

Kaynak: İHA
Seyir halindeki otomobilin tekerleği fırladı! Yardımına arkasındaki sürücü koştu
Antalya’nın Serik ilçesinde seyir halindeki Tofaş Kartal marka otomobilin tekeri çıkarken, sürücü aracın yoldan çıkmaması için mücadele yaptı.

Antalya’nın Serik ilçesi Kadriye Mahallesi Kundu turizm yolunda meydana kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, ismi ve plakası öğrenilemeyen sürücü, otomobiliyle seyir halindeyken bir anda aracın tekeri çıktı.

Otomobil sürücüsü yaptığı manevra ile demir bariyerlere çarpmadan aracı durdurmayı başarırken, kamyonetiyle seyir halindeki sürücü Zafer Gök, kaza yapan sürücüye yardım etmek için aracını durdurdu ve çıkan tekeri araç sürücüsüne teslim etti.

Olay anı araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kaza yapan sürücü de yardımda bulunan sürücüye teşekkür etti.

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