Seyir halindeki taksi alev alev yandı

Saat 02.30 sıralarında Kocamustafapaşa Mahallesi'nde seyir halinde olan takside yangın çıktı.

Sürücüsünün adı henüz öğrenilemeyen taksi, Orgeneral Abdurrahman Nafiz Gürman Caddesi'nde seyir halinde olduğu sırada aracın motor kısmından alevler yükseldi.

Bu esnada şoför, alev alev yanan taksiyi durdurup aşağı inerken, alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar, yangın tüpleri ile alevlere müdahale etmeye çalıştı.

Gelen ihbar üzerine olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri kısa sürede büyüyen yangına müdahale ederek söndürürken yangın sonrası taksi kullanılamaz duruma geldi.

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Taksi çekici yardımıyla otoparka çekilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.​​​​​​​

Diğer yandan, taksinin alev aldığı anlar çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, vatandaşların yangın tüpleriyle alevlere müdahale ettiği görülüyor.