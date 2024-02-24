Seyir halindeyken alev alan otobüs küle döndü

Kaynak: AA
Seyir halindeyken alev alan otobüs küle döndü
Osmaniye'de seyir halinde olan yolcu otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın otobüsü küle çevirdi.

İstanbul-Batman hattında yolculuk yapan Mehmet Emin Sincar hakimiyetindeki yolcu otobüsü seyir halindeyken Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Sakızgediği köyü civarında alev aldı.

Alevi fark eden sürücü, otobüsü emniyet şeridine çekerek yolcuları otobüsten indirdi.

Gelen ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin çabalarıyla yangın söndürüldü.

Küle dönen otobüs, soğutma çalışmasının ardından çekiciyle kaldırıldı.

Otobüs sürücüsü Sincar, AA muhabirine, İstanbul'dan Batman'a seyir halindeyken saat 5.45 sıralarında yanık kokusu alınca aracı durdurduğunu söyledi.

Aracın bir anda yanmaya başladığını söyleyen Sincar, "Yangın söndürücülerle müdahale ettik ve yolcuları hemen tahliye ettik. Allah'a çok şükür kimseye bir şey olmadı. Bütün yolcuları aşağı indirdik. Ateşi söndürmeye çalıştık ama yeterli olmadı. Çok şükür kimsenin canına bir şey olmadı." dedi.

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