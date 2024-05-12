Seyir halindeyken alev aldı

Kaynak: İHA
Seyir halindeyken alev aldı
Eskişehir'de seyir halindeki bir araç yanarak kullanılamaz hale geldi.

Seyir halindeyken alev alarak kullanılmaz hale gelen araç, sabah saatlerinde Eskişehir Ankara Yolu, Kanlıpınar Mevkii üzerinde meydana geldi. Aktarılan bilgiye göre, seyir halinde olan 26 AFZ 196 plakalı aracın ön tarafından dumanlar çıktı. Dumanların hızla yükseldiğini gören şoför arabasını kenara çekip itfaiyeye haber verdi. Arabanın motor tarafından kaynaklı çıktığı tahmin edilen yangın itfaiye personelleri tarafından kontrol altına alındı. Büyük çapta maddi hasarın oluştuğu otomobil kullanılamaz hale geldi. Olayda şans eseri kimsenin yaralanmadığı öğrenildi.

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