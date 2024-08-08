Seyir halindeyken teker patladı. 5 kişi yaralandı

Kaynak: İHA
Seyir halindeyken teker patladı. 5 kişi yaralandı

Seyir halindeki aracın tekerleği patladı. Kazada 5 kişi yaralandı

5 kişinin yaralandığı trafik kazası, Kovancılar ilçesi Yarımca mevkiinde gerçekleşti. Aktarılan bilgiye göre, Muş’tan Mersin istikametine gitmekte olan araç, seyir halinde olduğu sırada yolda lastiğinin patlaması ile takla attı. Trafik kazasında, 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerine haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri intikal etti.

Yaralı vatandaşlar, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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