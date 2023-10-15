Seyir halindeyken TİkTok'ta canlı yayın açan kamyon şoförünün canlı yayınına jandarma müdahalesi

İstanbul'da seyir halindeyken TikTok'ta canlı yayın açan yüklü kamyonun şoförü, canlı yayına seyirci gibi katılan jandarma "Öndeki trafik jandarmasını takip" yazdı. Yolun ilerisinde durdurulan kamyon şoförüne 7.945 lira ceza yazıldı

Seyir halindeyken TİkTok'ta canlı yayın açan kamyon şoförünün canlı yayınına jandarma müdahalesi

İstanbul'da seyir halindeyken TikTok'ta canlı yayın açan yüklü kamyonun şoförü, canlı yayına seyirci gibi katılan jandarma "Öndeki trafik jandarmasını takip" yazdı. Yolun ilerisinde durdurulan kamyon şoförüne 7.945 lira ceza yazıldı

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 119. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 119. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
New York Times İsrail’in Gazze’iyi işgal planını adım adım açıkladı
New York Times İsrail’in Gazze’iyi işgal planını adım adım açıkladı
İmamoğlu elindeki bulgurdan da olacak ya da...
İmamoğlu elindeki bulgurdan da olacak ya da...
Emniyetteki Ankara sırları
Emniyetteki Ankara sırları
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? 13 Ekim MasterChef ödül oyunu kazananı kim oldu?
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? 13 Ekim MasterChef ödül oyunu kazananı kim oldu?
MasterChef All Star 118. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 118. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
İran'da 5,3 büyüklüğünde deprem Gündem
İran'da 5,3 büyüklüğünde deprem
Dünya turnesine Londra'dan başlayan Madonna: Çocukların, gençlerin, yaşlıların acı çektiğini görmek kalbimi kırıyor Video
Dünya turnesine Londra'dan başlayan Madonna: Çocukların, gençlerin, yaşlıların acı çektiğini görmek kalbimi kırıyor
Kayseri, Niğde ve Adana'ya yılın ilk karı düştü. Dağ beyaza büründü Gündem
Kayseri, Niğde ve Adana'ya yılın ilk karı düştü. Dağ beyaza büründü
YSP kongresinde bebek katili Öcalan’a özgürlük istediler. İsimler değişiyor terör seviciler değişmiyor Gündem
YSP kongresinde bebek katili Öcalan’a özgürlük istediler. İsimler değişiyor terör seviciler değişmiyor
Selimiye Losta Voleybol 2'de 2 yaptı Spor
Selimiye Losta Voleybol 2'de 2 yaptı
Narkotik operasyonunda 44 kilo uyuşturucu ele geçirildi Gündem
Narkotik operasyonunda 44 kilo uyuşturucu ele geçirildi
İzmir'de orman yangını Gündem
İzmir'de orman yangını