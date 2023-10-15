Seyir halindeyken TİkTok'ta canlı yayın açan kamyon şoförünün canlı yayınına jandarma müdahalesi
İstanbul'da seyir halindeyken TikTok'ta canlı yayın açan yüklü kamyonun şoförü, canlı yayına seyirci gibi katılan jandarma "Öndeki trafik jandarmasını takip" yazdı. Yolun ilerisinde durdurulan kamyon şoförüne 7.945 lira ceza yazıldı
İstanbul'da seyir halindeyken TikTok'ta canlı yayın açan yüklü kamyonun şoförü, canlı yayına seyirci gibi katılan jandarma "Öndeki trafik jandarmasını takip" yazdı. Yolun ilerisinde durdurulan kamyon şoförüne 7.945 lira ceza yazıldı