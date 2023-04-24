Şeyma Subaşı ablası hakkında açıklama yaptı. ''Ablamı da hayatımdan sildim''demişti

Editör: Özlem KIRAL

Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, önümüzdeki günlerde nikah masasına oturacak.

Marekeş'te yapacağı düğününün detaylarını ücretli aboneleriyle paylaşan Subaşı, özel gününde yanında sadece kısıtlı kişilerin olacağını, ablası Kübra Açıl'ın o listede olmadığını söylemişti.

Yeni bir paylaşım yaparak ablasıyla ilgili konuşan Subaşı, "Ablamı düğünüme davet ettim. 2-3 ay öncesinde çok heyecanlı bir şekilde davet ettim ama o bahaneler bularak gelemeyeceğini söyledi. Hayal kırıklığına uğradım. Üzüldüm ama pek de değil" şeklinde konuştu.