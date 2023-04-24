Şeyma Subaşı ablası hakkında açıklama yaptı. ''Ablamı da hayatımdan sildim''demişti

Ablasını düğününe davet etmediği iddiasıyla eleştirilen Subaşı, yeni bir açıklama yaparak "Ablamı 2-3 ay önce davet ettim ama o bahaneler üreterek gelemeyeceğini söyledi. Hayal kırıklığına uğradım" dedi.

Şeyma Subaşı ablası hakkında açıklama yaptı. ''Ablamı da hayatımdan sildim''demişti

Editör: Özlem KIRAL

Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, önümüzdeki günlerde nikah masasına oturacak.

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Marekeş'te yapacağı düğününün detaylarını ücretli aboneleriyle paylaşan Subaşı, özel gününde yanında sadece kısıtlı kişilerin olacağını, ablası Kübra Açıl'ın o listede olmadığını söylemişti.

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Yeni bir paylaşım yaparak ablasıyla ilgili konuşan Subaşı, "Ablamı düğünüme davet ettim. 2-3 ay öncesinde çok heyecanlı bir şekilde davet ettim ama o bahaneler bularak gelemeyeceğini söyledi. Hayal kırıklığına uğradım. Üzüldüm ama pek de değil" şeklinde konuştu.

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