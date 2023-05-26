Şeyma Subaşı balayında depreme yakalandı

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'dan 2018 yılında boşanan Şeyma Subaşı, yaklaşık üç yıldır aşk yaşadığı Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussiile sonunda muradına erdi.

Uzun bir süredir düğün hazırlıkları yapan ve Instagram hesabından ücretli üyelik açarak düğün sürecindeki tüm detayları takipçileriyle paylaşan Subaşı, İstanbul'da nikah masasına oturmuştu.

Nikahın ardından harekete geçen Şeyma Subaşı'nın ilk işi, soyadını değiştirmek olmuştu.

Yaklaşık 3 yıldır aşk yaşayan Mohammed Alsaloussi ve Şeyma Subaşı, Fas'ın Marakeş şehrinde 3 gün dillere destan düğün yapmıştı.

Düğünü uzun süre gündemde kalan Subaşı balayı için Japonya’ya gitti.

Tatilin tadını çıkaran çift, bugün depreme yakalandı.

Japonya'da meydana gelen 6,1 şiddeti depreme kaldıkları otelde yakalanan Şeyma Subaşı, o anları da Instagram hesabından yayınladı.

Deprem sonrası konuşan Subaşı, "6,1 büyüklüğünde deprem oldu. 2 dakika öncesinden haber verdiler. Kaldığımız otel başka bir boyut zaten. Sallantıyı baya hissettik ve durdu. Burada olağan bir şey. Bu nasıl bir ülke ya? Neyse... Bir süre şey söylenir de söylemeyeceğim" dedi.

