Şeyma Subaşı boşanır boşanmaz bu elbiseyle poz verdi

Şeyma Subaşı ve Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi neredeyse 5 ay süren evliliklerini tek celsede bitirdi. Evlilik sonrası paylaşımlarını azaltan ve "Eşin kıskanıyor mu yoksa..." sorusu üzerine "Normal değil mi böyle olması? Saygı duymak lazım" diyen Şeyma Subaşı eşinden dolayı o dönem bikinili poz bile vermemeye başlamıştı.

Meedo'dan şiddet gördüğü söylenen Şeyma Subaşı boşanmanın ardından hemen yurt dışına çıktı.

Arkadaşlarıyla eğlenceden eğlenceye koşan Subaşı eski hallerine ve paylaşımlarına döndü.

Şeyma Subaşı’nın “g-stringli” paylaşımı gündem oldu. Cesur tarzıyla da dikkat çeken ve üst üste paylaşım yapan Acun Ilıcalı'nın eski eşine "Özüne döndün" yorumları geldi.