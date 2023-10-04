Şeyma Subaşı boşanır boşanmaz bu elbiseyle poz verdi

Geçtiğimiz günlerde tek celsede Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile 4 ay süren evliliğini bitiren Şeyma Subaşı’nın “g-stringli” paylaşımı gündem oldu.

Şeyma Subaşı boşanır boşanmaz bu elbiseyle poz verdi

Şeyma Subaşı ve Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi neredeyse 5 ay süren evliliklerini tek celsede bitirdi. Evlilik sonrası paylaşımlarını azaltan ve "Eşin kıskanıyor mu yoksa..." sorusu üzerine "Normal değil mi böyle olması? Saygı duymak lazım" diyen Şeyma Subaşı eşinden dolayı o dönem bikinili poz bile vermemeye başlamıştı.

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Meedo'dan şiddet gördüğü söylenen Şeyma Subaşı boşanmanın ardından hemen yurt dışına çıktı.

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Arkadaşlarıyla eğlenceden eğlenceye koşan Subaşı eski hallerine ve paylaşımlarına döndü.

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Şeyma Subaşı’nın “g-stringli” paylaşımı gündem oldu. Cesur tarzıyla da dikkat çeken ve üst üste paylaşım yapan Acun Ilıcalı'nın eski eşine "Özüne döndün" yorumları geldi.

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