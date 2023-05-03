Şeyma Subaşı en sonunda evlendi. Acun, nafaka ödemekten kurtuldu

Editör: Özlem KIRAL

Ünlü fenomen Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi, 3 yıllık, bir küs bir barışık ilişkisinde mutlu son gerçekleşti. İkili, birlikteliklerini resmiyete döktü.

Subaşı ile Mohammed Alsaloussi günlerdir konuşulan düğünlerinden önce evlendi.

HEMEN SOYADINI DEĞİŞTİRDİ

Subaşı ve Alsaloussi, Fas'ın Marakeş şehrinde birbirlerine 'sonsuza kadar evet' dedi. Şeyma Subaşı evlenir evlenmez soyadını da değiştirdi.

İkilinin evlendiğini duyanlar ''Acun nafaka ödemekten kurtuldu'' ''Şimdi Muhammed enişte düşünsün'' yorumları yapıldı

Acun Ilıcalı Şeyma Subaşına her ay 125 bin lira nafaka ödüyordu.