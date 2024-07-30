Şeyma Subaşı gizlice yaparken yakalandı

Düzenleme: Kaynak: Sabah
Şeyma Subaşı gizlice yaparken yakalandı

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Instagram hesabında gizli reklam yaptığı gerekçesiyle Ticaret Bakanlığı tarafından cezaya çaptırıldı.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı’nın eski eşi ve sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Instagram hesabında gizli reklam yaparken Ticaret Bakanlığı tarafından tespit edilerek 550 bin lira para cezası verildi.

Sabah Gazetesi'nden Bülent Cankurt'un haberine göre, Subaşı çeşitli tarihlerde tekstilden mücevhere kadar pek çok markanın reklamını yapmış, ancak bu reklamların "reklam" olduğunu belirtmemişti. Bu durum, hem tüketiciyi yanıltıcı nitelikte bulundu hem de elde ettiği gelirlerin vergisini ödemediği gerekçesiyle kanun ihlali olarak değerlendirildi.

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GİZLİ REKLAM NEDİR VE NEDEN YASAKLANMIŞTIR?

Gizli reklam, tüketicilere fark ettirilmeden ürün veya hizmetlerin tanıtımını yapma yöntemi olarak biliniyor. Bu tarz reklamlar, izleyicilerin tanıtımın bir reklam olduğunu anlamasını engelliyor ve bu nedenle yanıltıcı olabiliyor. Türkiye'de, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği, reklamların açıkça belirtilmesi gerektiğini ve gizli reklamın yasak olduğunu düzenler. Şeyma Subaşı'nın bu kuralları ihlal ettiği tespit edilerek para cezasına çarptırıldı.

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