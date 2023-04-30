Şeyma Subaşı' ya sosyal medyadan ağır darbe

Şeyma Subaşı sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimler arasında yer alıyor. Bu alanı kendisine bir kazanç kapısı haline de getiren Şeyma Subaşı, "subscribe" bölümünden ücretli içeriğe geçti ve takipçilerine 134.99 TL'lik bir ücret talebinde bulunmuştu

HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADI

Şeyma Subaşı'nın 2,9 milyon takipçisi olmasına rağmen, beklemiş olduğu ilgiyi bulamadı.

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre; milyonlarca takipçisi bulunan Şeyma Subaşı, 5 bin ücretli aboneye dahi ulaşamadı.

Tam bir hayal kırıklığı yaşayan ünlü fenomen, takipçi kazanmak için tatil kampanyası dahi başlatmak zorunda kaldı.