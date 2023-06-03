Şeyma Subaşı'na eşinden veto

Paylaştığı cesur fotoğraflarla sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı, geçtiğimiz ay uzun süredir aşk yaşadığı Mohammed Alsaloussi ile dünyaevine girmişti. Evlendikten sonra bikinili paylaşım yapmayan Şeyma Subaşı’ndan bir itiraf geldi.

Şeyma Subaşı'na eşinden veto

Editör: Özlem KIRAL

Şeyma Subaşı, mayıs ayının başında 3 yıldır aşk yaşadığı Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile Fas'ın Marakeş şehrinde evlendi.

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Şimdilerde eşiyle birlikte tatil yapan Subaşı, cesur paylaşımlarından dolayı veto yedi.

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Yıllardır Instagram hesabından bikinili ve cüretkar kıyafetlerle verdiği pozları yayınlayan Şeyma Subaşı, eşinin bu durumdan rahatsız olduğunu söyledi.

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Instagram hesabından bir video yayınlayarak bikini reklamı yapan Subaşı, kıyafetini çıkarmadı.

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Bikini göstermeden kumaşından bahseden Subaşı, "Bebek arkadaşımın yaptığı bikiniyi giyiyorum. Bikini videosu ve fotoğrafı koymamdan Meedo biraz rahatsız oluyor. O yüzden de göstermiyorum" şeklinde konuştu. Subaşı daha sonra bikinisinin üzerine siyah tül bir elbise giyerek verdiği pozları yayınladı.

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