Şeyma Subaşı'ndan Ramazan ayına özel paylaşım

2023 yılının Mayıs ayında Mısırlı Mohammed Alsaluıssi ile evlenen ve birkaç ay sonra 29 Eylül tarihinde tek celsede boşanan Şeyma Subaşı, sosyal medya paylaşımları ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Verdiği pozlar ile sürekli gündemde olan Şeyma Subaşı bu defa Ramazan ayının gelmesi ile bir paylaşımda bulundu.

3 milyona yakın takipçisi ile attığı her adım gündem olan Subaşı, Ramazan ayının gelmesi Instagram hesabından hikaye paylaşan Subaşı, Ramazan ayının dünyaya anlayış, kolaylık, pozitiflik ve anlayış getirmesini dileyerek şu ifadelerde bulundu:

"Tüm Müslüman kardeşlerime ve diğer dinlerden dostlarıma huzurlu bir Ramazan diliyorum. Bu güzel ayın dünyaya anlayış, kolaylık, pozitiflik ve barış getirmesini temenni ediyorum. Hep birlikte Ramazan'ın ruhuna saygı gösterelim ve onu kucaklayalım."