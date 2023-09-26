Şeyma Subaşı'nın boşanma kararına Acun Ilıcalı sessiz kalmadı

Şeyma Subaşı'nın görkemli ve günler süren bir düğünle Mohammed Alsaloussi ile evlenmesinden kısa süre sonra boşanma iddiası gelmişti. Şeyma Subaşı iddialara göre 4 aylık eşinden şiddet görüyor. Boşanmak için harekete geçen Subaşı'ya eski eşi Acun Ilıcalı destek oldu.

Şeyma Subaşı'nın boşanma kararına Acun Ilıcalı sessiz kalmadı

Editör: Osmancan EROK

Acun Ilıcalı'nın eski karısı Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile görkemli bir düğünle 4 ay önce evlendi. Ancak balayında başlayan gerilim artarak devam etti.

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Şeyma Subaşı'nın Mısırlı eşi Meedo'dan boşanacağı haberleri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi'nin boşanma sebebinin şiddet olduğu iddia edildi.

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"MADDİ-MANEVİ DESTEK OLURUM" DEMİŞ

Aynı iddiaya göre, Meedo, Şeyma'ya psikolojik şiddet uyguluyormuş; yüzüne tükürmekten tutun da ağza alınmayacak sıfatlar takmaya kadar yapmadığını bırakmıyormuş. Şeyma da haklı olarak boşanmak için işlemlere başlamış. Bu süreçte çok yıpranan Şeyma'ya en büyük desteği eski eşi Acun Ilıcalı'nın verdiği de gelen haberler arasında.

Ilıcalı, 14 ay evli kaldığı, kızının annesi Şeyma'ya, 'Boşan, ben arkandayım' demiş ve maddi ve manevi her türlü desteği vereceğini söylemiş.

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