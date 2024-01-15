Şeyma Subaşı'nın son sevgilisi spor dünyasından çıktı. Herkes hayretler içinde kaldı

TV8,5'un sahibi Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın adı boşandıktan sonra yaşadığı aşk haberleriyle gündeme gelmişti.

Subaşı, son olarak 3 Mayıs 2023 tarihinde evlendiği Mohammed Alsaloussi'den eylül ayında boşanmıştı.

Ancak Şeyma Subaşı'nın yalnızlığı fazla sürmedi.

Subaşı'nın bu kez de sporun içinde olan İspanyol iş adamı Alejandro Agag.

Finans ve reklamcılıkla ilgilenen Agag'ın sporun da içinde olduğu belirtildi.

Motor sporları ve futbolla ilgilenen 53 yaşındaki Agag aynı zamanda Formula E CEO'su.

Subaşı'nın bir yemekten ortaya çıkan fotoğraf da bu iddiaları güçlendirdi. Bir yemekte çekilen fotoğrafta ikili de yer alıyor.