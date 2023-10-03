Şeytan olmasa ne yazar. İşte insan görünümlü şeytan. 10 saniyede hırsızlık

Bir alışveriş merkezinin otoparkında gerçekleşen hırsızlık, sadece 10 saniyede tamamlandı.

Hırsızın alışveriş arabası taktiği

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir kadın aracına binip geri geri gitmeye başlıyor. Hırsız aracın arkasına alışveriş arabasını itiyor. Alışveriş arabası, geri giden araca çarpıyor. Aracın içindeki kadın, çarpan sesini duyunca otomobilinden inip alışveriş arabasını kaldırıyor.

Kadının çantasını çaldı

Kadın arabadan indiği anda, hırsız diğer kapıdan kadının çantasını alarak kaçıyor. Hırsız, yan taraftaki kamyonun altına saklanarak izini kaybettiriyor. Kadın ise aracına döndüğünde çantasının çalındığını fark ediyor. Bu hırsızlık 10 saniyede gerçekleşiyor .