Şeytanı bile kıskandıracak kaçış planı! Patronunu pusu kurup öldürdü

Olay, 6 Şubat günü saat 19.55 sıralarında Adana Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kentte bar işleten Saltık Buğra Keçebaş (45), oturduğu apartmanın otoparkında bulunan otomobiline bindiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda şüpheli motosiklet ile gelerek 6 el ateş açtı. Açılan ateş sonucunda Keçebaş, başından ve göğüs bölgesinden vurularak kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Keçebaş'ı hastaneye kaldırdı. Burada yapılan müdahalelere rağmen Keçebaş kurtarılamadı. Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Keçebaş'ın cesedi toprağa verildi.

50 SAATLİK GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği dedektifleri, Saltık Buğra Keçebaş'ı öldüren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. 50 saatlik güvenlik kamerasını inceleyen dedektifler, Çukurova İlçesine bağlı Yurt Mahallesi'nde şüphelinin evine girerken kaskını çıkardığını tespit etti. Yapılan tespit sonucu saldırganın Mehmet Ali Kartal (34) olduğunu belirledi. Saldırgan Mehmet Ali Kartal'ın, Saltık Buğra Keçebaş'ın çalışına olduğu öğrenildi.

ÇEKİCİ ÜZERİNDE İSTANBUL'A KADAR KAÇTI

Saldırganın kimliğini belirleyen cinayet dedektifleri, şüpheliyi yakalamak için kentteki PTS ve KGYS kameralarını incelemeye devam etti. Yapılan incelemeler neticesinde şüphelinin otomobiliyle Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyoluna girdiği burada aracını bir çekiciye yüklettiği tespit edildi. Şüpheli çekici üzerindeki otomobilinin arka koltuğunda yatarak İstanbul'a kadar kaçtı.

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"İSTANBUL'DA ÇEKİCİDEN İNİP, BAŞKA OTOMOBİLE BİNDİ"

Mehmet Ali Kartal, çekici üzerinde İstanbul'a kadar geldi. İstanbul'un Tuzla ilçesinde çekiciden indi. Kartal, kendisini yolun karşısında bekleyen bir otomobile binerek Bağcılar ilçesine kaçtı. Kartal'ın çekiciden inmesi ve kendisini bekleyen araca binmesi anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

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SAKLANDIĞI YERDE KISKIVRAK YAKALANDI

Adana'dan İstanbul'a giden cinayet dedektifleri, Mehmet Ali Kartal'ı yakalamak için titizlikle operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda Mehmet Ali Kartal, İstanbul'un Bağcılar İlçesinde bir evde saklanırken yakalandı. Yakalanan şüpheli Adana'ya getirildi.

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"ÇOK PİŞMANIM"

"Beni borçlandırdı, ödemesini istedim küfür etti, bende öldürdüm"

Emniyette sorguya alınan Mehmet Ali Kartal, "Saltık Buğra Keçebaş beni borçlandırdı. Borçları ödemesi için kendisini aradım. Bana küfür edince, bende gidip öldürdüm. Çok pişmanım" dediği öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.