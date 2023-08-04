Şeytanı bile kıskandıracak tuzak. Bu mesaja dikkat

Dolandırıcıların şeytanı bile kıskandıracak tuzağı ortaya çıktı. Uzmanlar, telefonlara gönderilen bir mesaja karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.

Şeytanı bile kıskandıracak tuzak. Bu mesaja dikkat

Telefon dolandırıcıları şimdi de cep telefonlarına gönderdikleri "Ceza dosyanızın son günüdür" SMS'iyle kurban avına çıktı... Çok sayıda mağdur var! İşte dolandırıcıların şeytana pabucunu ters giydirecek tuzağı ve bu tuzaktan kurtulma yöntemi...

Konya'da kasap A.K., cep telefonuna gönderilen 'Ceza dosyanızın son günüdür. Mağdur olmamanız için kontrol ediniz' yazılı mesajdaki linki tıklayınca 'Yasa dışı bahis oynama' suçundan hakkında 18 bin TL cezası bulunduğu belirtilen mahkemenin gerekçeli kararını gördü. Ardından para ödemesinin yapılacağı sayfaya yönlendirilen A.K., avukatının uyarısıyla dolandırılmaktan son anda kurtuldu.

Konya'da oturan A.K., cep telefonuna 24 Temmuz'da gelen mesajdaki, 'Ceza dosyanızın son günüdür. Mağdur olmamanız için kontrol ediniz' yazısını okuyunca şoke oldu. A.K., hakkında ceza işlemi olmadığı için panikleyip, mesajdaki linki tıkladı. Bu kez karşısına, Antalya 2'nci Asliye Hukuk Mahkemesi yazılı 'Yasa dışı bahis oynama' suçundan hakkında 18 bin TL ceza bulunduğu belirtilen mahkemenin gerekçeli kararı belgesini gördü. Belgede dava tarihi, hakim isimleri, suçun işleniş şekli ve karara ilişkin gerekçelerinin anlatıldığını görünce avukatı Asiye Tuğçe Çakır'ı arayıp, hiç bahis oynamadığını belirterek durumu anlattı. Avukat Çakır'ın, bunun bir dolandırıcılık yöntemi olduğunu belirttiği A.K., avukatın uyarısı üzerine mesajı sildi.

ekran-goruntusu-2023-08-04-133346.png

'AVUKATIM UYARMASAYDI, BELKİ PARAYA ÖDEYEBİLİRDİM'

Yaşadıklarını anlatan A.K., hayatında hiç bahis veya benzeri oyunlar oynamamasına rağmen, eğer avukatı uyarmasa paniğe kapılıp, istenilen 18 bin lirayı ödeyebileceğini anlattı. A.K., yaşadıklarını anlatarak şunları söyledi:

''Bana SMS yoluyla bir link geldi. Merak edip linke tıkladığımda karşıma bir mahkeme kararı çıktı. Bu kararı avukatıma gönderdim. Avukatım ise linke tıklamamam gerektiğini söyledi. Merakımdan tıkladığım bu link, önce karşıma bir mahkeme kararı, daha sonra ise otomatik olarak beni ödeme sayfasına yönlendirdi. Daha fazla devamını getirmeden sayfadan çıktım. Avukatım bana tekrar bu tarz olay başıma geldiği takdirde linke tıklamamamı, bunun bir dolandırıcılık yöntemi olduğunu söyledi. Vatandaşlarımızın başına böyle bir şey geldiğinde ise linke tıklamamalarını ve bilen bir kişiye danışmalarını tavsiye ediyorum."

'GÜYA MAHKEMEDEN ALINMIŞ GEREKÇELİ KARARI SUNUYOR'

Avukat Asiye Tuğçe Çakır, kişilerin haklarında açılan davaların tamamını UYAP Vatandaş Portal'dan görebileceğini ya da avukatlarıyla iletişime geçmenin sağlıklı olduğunu söyleyerek, "Son zamanlarda vatandaşlarımızın başına internet veya telefon üzerinden dolandırıcılık olayı gelmektedir. Müvekkilimizin başına gelen olayda ise kendisine SMS yoluyla bir mesaj geliyor. Mesaja tıkladığınızda sizi bir sisteme yönlendiriyor. Sistem size direkt, güya bir mahkemeden alınmış gerekçeli kararı sunuyor. Bu gerekçeli kararın üzerinde asliye hukuk mahkemesinin kararı yazmasına rağmen iç tarafında bahis oynatma suçundan bir para cezasından bahsediliyor. Bizler bu kararı incelediğimizde asliye hukuk mahkemesinden bu şekilde bir ceza alınamayacağını bildiğimiz için müvekkilimize bunun direkt bir dolandırıcılık sistemi olduğundan bahsettik. Ayrıca müvekkilimize gönderilen bu mahkeme zaptında 5 gün içerisinde karar alınmış olarak gözüküyor. Daha sonra ise sistem sizi otomatik olarak ödemeye yönlendiriyor. Ödeme yerine banka bilgilerinizi yazıp kaç TL ödeme yapacağınızı yazdıktan sonra hesabınızdan o miktarda bir bakiye çekiliyor" diye konuştu.

Öne Çıkanlar
Gençler çaresizlikten borçlandıkça borçlanıyor
Gençler çaresizlikten borçlandıkça borçlanıyor
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 47 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 47 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Poşet fiyatlarına zam mı geldi? Plastik poşet ne kadar oldu?
Poşet fiyatlarına zam mı geldi? Plastik poşet ne kadar oldu?
Kılıçdaroğlu 10 Aralıkçılardan mı korkuyor?
Kılıçdaroğlu 10 Aralıkçılardan mı korkuyor?
Çocuklarını okul yerine medreseye gönderdikleri ortaya çıktı. MEB bu durumu fark etmiyor mu?
Çocuklarını okul yerine medreseye gönderdikleri ortaya çıktı. MEB bu durumu fark etmiyor mu?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 45 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 45 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Son Haberler
Mehmet Ali Erbil’den İtalyan şef Danilo Zanna’ya şok sözler Magazin
Mehmet Ali Erbil’den İtalyan şef Danilo Zanna’ya şok sözler
Ersan Şen Mansur Yavaş’ın karşısında kazanacak aday diye bakın kimi açıkladı. Herkes şaştı kaldı Siyaset
Ersan Şen Mansur Yavaş’ın karşısında kazanacak aday diye bakın kimi açıkladı. Herkes şaştı kaldı
Milli sporculardan tam 57 madalya Spor
Milli sporculardan tam 57 madalya
Askeri darbe sonrası Nijer'de kalan THY ekibi yurda getirildi Dünya
Askeri darbe sonrası Nijer'de kalan THY ekibi yurda getirildi
Rüyada ocak görmek ne demek? Rüyada ocak görmenin anlamı nedir? Rüya Tabirleri
Rüyada ocak görmek ne demek? Rüyada ocak görmenin anlamı nedir?
Dursun Özbek'ten transfer açıklaması Spor
Dursun Özbek'ten transfer açıklaması
İmamoğlu yerel seçimlerdeki planını açıkladı Siyaset
İmamoğlu yerel seçimlerdeki planını açıkladı