Şeytani vaatle 40 milyon dolandırdılar. Hepsi ağa düştü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Şeytani vaatle 40 milyon dolandırdılar. Hepsi ağa düştü

Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen operasyonda vatandaşları 'garanti kupon' vaadiyle yaklaşık 40 milyon lira dolandıran 14 şahıs tutuklandı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Kahramanmaraş merkezli İstanbul, Ankara, Malatya, Balıkesir ve Antalya'da eş zamanlı baskın düzenlendi.
Polis ekipleri gerçekleştirdiği çalışmada yasa dışı bahis sitelerinin sosyal medya hesapları üzerinden vatandaşları “Garanti kupon” vaadiyle yaklaşık 40 milyon TL dolandırdıklarını belirledi. Ekipler, tespit edilen kişilerin banka ve kripto hesaplarına bloke attırdı. Daha sonra şafak vakti gerçekleştirilen operasyonda 16 şüpheli evlerinde kıskıvrak yakalandı.

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Gözaltına alınan şahıslardan 2'si ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken adliyeye sevk edilen 14 şüpheli tutuklandı.

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