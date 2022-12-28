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Şeytanın bile aklına gelmez. Otomobilden mıknatıslı uyuşturucu düzeneği çıktı

Uyuşturucu satan şüphelinin otomobilinde mıknatıslı düzenek. Sarıyer Maslak'ta durdurulan otomobilde uyuşturucuları gizlemek için mıknatıslı düzenek bulundu. Polisleri bile bu işe şaştı kaldı.

Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba - 11:18
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Şeytanın bile aklına gelmez. Otomobilde mıknatıslı uyuşturucu düzeneği

Şeytanın bile aklına gelmez. Otomobilden mıknatıslı uyuşturucu düzeneği çıktı
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Sarıyer Maslak'ta denetim noktasında şüphe üzerine durdurulan otomobilde torpido gözünün arkasına mıknatıslı düzenek bulundu. Yakıt kadranı, parlaklık ayarı ve cep telefonuyla açılan bölmede uyuşturucu, bir tabanca ve 12 bin 350 lira para ele geçirildi.



Maslak'ta dün saat 04.00'te sıralarında, denetim yapan motosikletli yunus timleri, durdurdukları araçta uyuşturucu olduğundan şüphelendi. Polis, araç sürücüsü Berkant M.Y. ile yanındaki Ozan K.'yi aşağıya indirdi. Araçta kapsamlı arama yapan polis, torpido gözünün arkasında mıknatıslı bir bölme yapıldığını tespit etti. Polis, aracın çalışır vaziyette iken yakıt kadranı, ekran parlaklık göstergesini ayarladıktan sonra şoför kapısının cam açma kapama düğmeleri üzerine yerleştirilen bir mıknatısa, şüphelilere ait cep telefonunun arkasını yaklaştırarak bölmeyi açmayı başardı. Polis açılan gözde satışa hazır halde paketlenmiş 22 gram marijuana, 1 ruhsatsız tabanca, 7 mermi, 2 cep telefonu ile 12 bin 350 lira para ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki görüntüleri devam ediyor.

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