Şeytanın bile aklına gelmez! Uyuşturucuyu mide ve bağırsağına saklamış

Düzenleme: Kaynak: İHA
Şeytanın bile aklına gelmez! Uyuşturucuyu mide ve bağırsağına saklamış

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 2 şahıs yakalanırken, şahıslardan birinin midesinden ve bağırsağından 88 kapsül halinde 974 gram uyuşturucu madde çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yaptığı öğrenilen şahıslara yönelik çalışma yapıldı.

MİDESİNDEN 88 KAPSÜL UYUŞTURUCU ÇIKTI

Yapılan çalışmada yakalanan A.G.'nin (36) yapılan iç beden muayenesinde mide ve bağırsak bölümünde 88 kapsül halinde toplam 974.52 gram uyuşturucu madde tespit edildi. Öte yandan, A.A.'nın (34) yapılan üst aramasında; 2,7 gram uyuşturucu ve 76 adet narkotik hap ele geçirildi.

A.G. ve A.A. hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan işlem yapıldı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen A.G. ve A.A. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şeytanın bile aklına gelmez! Uyuşturucuyu mide ve bağırsağına saklamış

Şeytanın bile aklına gelmez! Uyuşturucuyu mide ve bağırsağına saklamış

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