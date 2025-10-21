Güney Kore'de bir kadın, evinde bulduğu hamam böceğini yakarak öldürmeye çalışırken yangına neden oldu. The Korea Times'ın haberine göre, Osan kentinde yaşayan 20'li yaşlardaki kadın, evinde gördüğü hamam böceğini öldürmek istedi.

Bunun için çakmak ve yanıcı sprey kullanan kadın, apartmanda yangına sebep oldu. Yangında, beşinci katta yaşayan Çin uyruklu bir kadın pencereden kaçmaya çalışırken düşerek hayatını kaybetti.

Kadın, aynı yöntemi daha önce de kullandığını ancak bu kez eşyalarının tutuştuğunu söyledi.

Polis, kadının "yangına sebebiyet verme ve ihmalle ölüme yol açma" suçlamalarıyla karşı karşıya olduğunu belirtti.