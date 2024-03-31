Seyyar sandık ekibi uzun süre asansörde mahsur kaldı

Toplu Konut İdaresi Tosya 3'üncü Etap Konutları'nda ikamet eden yaşlı bir seçmenin isteği üzerine adrese seyyar sandık ekibi gönderildi.

Sandık başkanı, başkan yardımcısı ve siyasi partilerin üyelerinin oluşturduğu 7 kişilik seyyar sandık ekibi, oy kullanacak seçmenin dairesine gitmek için asansöre bindi. Bu esnada arızalanan asansör, girişten eksi 1'inci kata düştü.

Seyyar sandık ekibi, asansörde mahsur kaldı. Binadakilerin ihbar etmesiyle adrese polis ve sağlık ekipleri intikal etti. Sandık ekibi, site görevlilerinin müdahalesiyle yaklaşık 45 dakika sonra kurtarıldı. Olayda yaralanan olmadı.