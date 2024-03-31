Seyyar sandık ekibi uzun süre asansörde mahsur kaldı

Kaynak: DHA
Seyyar sandık ekibi uzun süre asansörde mahsur kaldı
Kastamonu'nun Tosya ilçesindeki seyyar sandık ekibinin bindiği asansör arıza yaptı. Ekip, 45 dakika asansörde mahsur kaldı.

Toplu Konut İdaresi Tosya 3'üncü Etap Konutları'nda ikamet eden yaşlı bir seçmenin isteği üzerine adrese seyyar sandık ekibi gönderildi.

Sandık başkanı, başkan yardımcısı ve siyasi partilerin üyelerinin oluşturduğu 7 kişilik seyyar sandık ekibi, oy kullanacak seçmenin dairesine gitmek için asansöre bindi. Bu esnada arızalanan asansör, girişten eksi 1'inci kata düştü.

Seyyar sandık ekibi, asansörde mahsur kaldı. Binadakilerin ihbar etmesiyle adrese polis ve sağlık ekipleri intikal etti. Sandık ekibi, site görevlilerinin müdahalesiyle yaklaşık 45 dakika sonra kurtarıldı. Olayda yaralanan olmadı.

seyyar-sandik-ekibi-asansorde-mahsur-kal-34073.jpg

Son Haberler
Liverpool öldü öldü dirildi. Klopp '300' dedi tarihe geçti Spor
Liverpool öldü öldü dirildi. Klopp '300' dedi tarihe geçti
'CHP'de yüzler gülüyor AKP'de gülmüyor' dedi Fatih Portakal bastı kahkahayı Video
'CHP'de yüzler gülüyor AKP'de gülmüyor' dedi Fatih Portakal bastı kahkahayı
Sakarya'da seçim merkezinde kavga: 3 gözaltı Gündem
Sakarya'da seçim merkezinde kavga: 3 gözaltı
Aboubakar gerçeği Spor
Aboubakar gerçeği
Şüpheli çantaların içinden bakın neler çıktı? Gündem
Şüpheli çantaların içinden bakın neler çıktı?
Yolcu trenin çarptığı kadın öldü Gündem
Yolcu trenin çarptığı kadın öldü