’Sezaryen ile karın germe’ ameliyatlarındaki tehlike! Uzman isim tek tek açıkladı

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Emre Kıymık, son zamanlarda kadın doğum doktorlarının sezaryen ameliyatı ile birlikte bazı estetik ameliyatları kombine ederek yapmaya çalıştığını ifade ederek uyardı.

Dr. Emre Kıymık, "Son zamanlarda sezaryen ameliyatı ile beraber karın germe ve liposuction tarzı ameliyatlar popüler edilmeye çalışılıyor. Bu tıbbi olarak birçok sakıncalı durum içinde barındırmakta. Aynı zamanda estetik anlamda, sonuç alma anlamında büyük problemeler oluşturmakta.

CERRAHİ BİR AMELİYAT

Öncellikle sezaryen ameliyatı tıbbi bir durum olup cerrahi bir ameliyattır. Bu sebepten dolayı bir sürü tıbbi riskler barındırmakta.

Bu tip ameliyatlardan sonra pıhtılaşma bozuklukları, kanama bozuklukları, yara açılması, enfeksiyon gibi bir sürü risk faktörü ciddi manada artmakta. Bu sebepten dolayı halkımız bu noktada bilinçlenmeli, sezaryen ameliyatı ile beraber kesinlikle karın germe ve liposuction tarzı ameliyatlar talep etmemeli. Alan ihlali yaparak kadın doğum doktorları bu ameliyatları gerçekleştirmeye çalışmakta. Bu karın germe ve liposuction tarzı ameliyatları yapma yetkisi sahip tek cerrahlar plastik cerrahlardır. Halkımız bu konuda bilinçli olmalıdır" ifadelerini kullandı.