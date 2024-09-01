Sezen Aksu Kanlıca'daki ünlü yalısının balkonunu yıkarken görüntülendi

Kaynak: Haber Merkezi
Sezen Aksu Kanlıca'daki ünlü yalısının balkonunu yıkarken görüntülendi

Ayten Rasul adlı sanatçı, Minik Seçe Sezen Aksu'nun Tutuklu şarkısına seslendirdi ve Kanlıca'da bir klip çekti. O sırada klibe Sezen Aksu da dahil oldu.

Şarkılarıyla her yaştan dinleyicinin kalbinde iz bırakan Sezen Aksu, 8 yıldır sahnelerden uzak.

SAHNELERE 2016'DA VEDA ETMİŞTİ

Sezen Aksu, son olarak 16 Ocak 2016 tarihinde hayranlarına veda etmişti. Aksu, "40 yılı Allah’ın izniyle tamamladık. O zamanlar kendimi küçücük bir kız gibi hissediyordum, hala öyleyim ama beden ruha ihanet ediyor" sözleriyle duygusal bir şekilde sahnelere veda etmişti.

KLİP ÇEKİMİNDE TESADÜFEN GÖRÜNTÜLENDİ

Ayten Rasul adlı sanatçı seslendirdiği 'Tutuklu' şarkısına bir klip çekmek istedi. Klibi Kanlıca'da çeken Rasul'un arka planında Sezen Aksu'nun meşhur yalısı da göründü. Görüntüyü yakınlaştıran bir sosyal medya hesabı arka planda Sezen Aksu'nun yalısını yıkadığı anları anbean kaydetti.

İşte o paylaşım:

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EN SON EMEL MÜFTÜOĞLU’NUN PAYLAŞIMINDA GÖRÜLDÜ

Sezen Aksu, Mart ayında yakın dostu Emel Müftüoğlu'nun sosyal medya paylaşımıyla hayranlarının karşısına çıkmıştı. Hastanenin pastanesinde çekilen fotoğrafta, Aksu'nun bileğindeki künye ve kolundaki sargı, sevenlerini endişelendirmişti.

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