Sezen Aksu’yu ölümle tehdit etmişti! O isme ihale yağıyor

Pendik Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü 25 Eylül 2024 tarihinde ‘Üç aylık araç kiralama hizmet alımı’ başlıklı bir ihale yapıldı.

Herhangi bir aciliyeti bulunmayan ihale 21 b’ye göre pazarlık usulüne göre düzenlendi.

65 milyon 627 bin lira yaklaşık maliyeti olan ihaleye sadece üç firma davet edildi.

Belediye 51 milyon lira teklif veren Jet Kar Turizm isimli firmayla 1 Ekim 2024 tarihinde sözleşme imzaladı.

Medya Radar'ın haberine göre belediyeden 51 milyon TL’lik ihale alan şirketin yönetiminde kamuoyunun yakından tanıdığı bir isim yer aldı.

Şirketin sahibinin; şarkı sözleri nedeniyle Sezen Aksu hakkında suç duyurusunda bulunurken "Kafalarına sıkarız" tehdidinde bulunan, 15 Temmuz Gazileri Platformu Başkanı Erol Bulut’un oğlu Yunus Emre Bulut oturuyor.

Bulut’a ait şirketin kazandığı ihaleler sadece AK Partili belediyeler ile sınırlı değil. Gökhan Yüksel yönetimindeki CHP’li Kartal Belediyesi 14 Aralık 2023 tarihinde ‘2024 yılı muhtelif iş makinesi ve araç temini hizmet alım işi’ ihalesi yaptı.

Bir yıl boyunca alınacak hizmetin yaklaşık maliyeti ise 145 milyon olarak belirlendi. İhaleye yedi firma teklif verse de 139 milyon 967 milyon liralık teklif veren Jet Kar Turizm ile sözleşme imzalandı. 5 Ocak 2024 tarihinde yapılan ihale sözleşmesinin süresi ise 31 Aralık 2024 tarihinde sona erecek. İhalede kırımın bu kadar düşük olması ise ihalenin adrese teslim yapılıp yapılmadığı sorusunu gündeme getirdi.

15 Temmuz Gazileri Platformu Başkanı olan Erol Bulut, 27 Nisan 2018’de AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’na verdiği adaylık dilekçesiyle milletvekili aday adayı oldu. Türkiye Erol Bulut’u ünlü şarkıcı Sezen Aksu’ya söylediği sözlerle tanıdı. Aksu’nun bir şarkısında ‘Selam söyleyin o cahil Havva ile Adm’e’ sözleri tepki çekmişti. Aksu’ya tepki gösterenlerden bir de Bulut oldu. Aksu hakkında suç duyurusunda bulunan Bulut, adliye çıkışında yaptığı açıklamada Sezen Aksu’yu şeytanın yolundan gitmekle itham ederek, ‘Sabrımız taştı artık. İçişleri Bakanımızın dediği gibi beyinlerine sıkacağız, kafalarına ve inlerinde hepsini ezeceğiz. Dağda Kandil’i PKK’yı nasıl eziyorsak şu anda onları savunanlara da bunu buradan bir kez daha söylemek istiyorum” ifadelerini kullanmıştı. Kamudan yüzlerce ihale alan Bulut’un çok sayıda AK Partili siyasetçiyle fotoğrafları da bulunuyor.

Şirketin kamudan aldığı ihalelerin büyüklüğü de dikkat çekiyor. Şirketin 2011-2022 döneminde kamudan aldığı ihalelerin toplam maliyeti 515 milyon 711 bin TL ile ifade ediliyor.

ŞİRKETİN EN YÜKSEL BEDELLİ İHALELERİ ALDIĞI İLK 5 KURUM ŞÖYLE:

- Eyüpsultan Belediyesi: 10 ihale, 160 milyon TL

- Gaziosmanpaşa Belediyesi: Bir ihale, 109,9 milyon TL

- Bergama Belediyesi: 2 ihale, 65,3 milyon TL

- Menderes Belediyesi: 10 ihale, 52,4 milyon TL

- Pendik Belediyesi: 2 ihale, 38,7 milyon TL

AKP’den 2018’de milletvekili aday adayı olan Erol Bulut ile ortağı eski AKP Eyüpsultan İlçe Yönetim Kurulu üyesi Hasan Alas’a ait "Mavi Yeşil Turizm Gıda İnşaat" isimli şirket de kamu kurumlarından çok sayıda ihale almıştı.