İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Sezgin Baran Korkmaz ve Cihan Ekşioğlu’nun da aralarında bulunduğu toplam 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturma, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “tefecilik” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlamalarıyla yürütülüyor.

Operasyonda Cihan Ekşioğlu, Şaban Kayıkçı, Şaban Şendil, Melike Yüksel ve Sinan Görkem Gökçe gözaltına alındı.

SEZGİN BARAN KORKMAZ’DAN İLK AÇIKLAMA

Başlatılan soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Sezgin Baran Korkmaz ilk açıklamasını sosyal medya hesabından yaptı. Korkmaz, soruşturma öncesinde yaşanan her şeyi yarın detaylı bir şekilde kamuoyuna açıklayacağını ifade etti.

Korkmaz’ın yaptığı paylaşım şöyle:

“Kıymetli dostlarım altı yıl önceki bir gayrimenkul satın alımı ile alakalı bir soruşturma , bu soruşturmanın öncesinde yaşanan her şeyi detaylı bir şekilde tüm Yarın kamuyla paylaşacağımdan şüpheniz olmasın sabırla beklemenizi tavsiye ediyorum.”

Kıymetli dostlarım altı yıl önceki bir gayrimenkul satın alımı ile alakalı bir soruşturma , bu soruşturmanın öncesinde yaşanan her şeyi detaylı bir şekilde tüm Yarın kamuyla paylaşacağımdan şüpheniz olmasın sabırla beklemenizi tavsiye ediyorum.. https://t.co/eNYcmWgdh2 — Sezgin Baran Korkmaz (@SezginBaran_) October 16, 2025

ABD’YE İADE EDİLDİ

Sezgin Baran Korkmaz, özellikle son yıllarda hakkında yürütülen kara para aklama ve yolsuzluk soruşturmalarıyla kamuoyunun gündemine geldi.

Sezgin Baran Korkmaz, ABD ve Türkiye'de "kara para aklama", "tefecilik" ve "suç örgütü kurma" gibi suçlamalarla soruşturmalara konu oldu.

2021 yılında Avusturya'da ABD'nin talebiyle gözaltına alındı. Türkiye de iade talebinde bulunsa da Korkmaz’ın talebi sonrası ABD’ye iadesine karar verildi.