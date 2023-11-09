Sezgin Baran Korkmaz New York'ta doğum günü kutladı. İtirafçı olmuştu

Kara Para Aklama suçundan dolayı ABD'de yaşayan ve itirafçı olması ile gündem olan Sezgin Baran Korkmaz dün ABD'nin New York kentinde doğum gününü ünlü bir Türk restoranında kutladı.

Ayşe Memiş KAYNAK: Haber Merkezi
Sezgin Baran Korkmaz New York'ta doğum günü kutladı. İtirafçı olmuştu

Kara Para Aklama iddiası ile suçlanan ve sonrasında itirafçı olup Türkiye ve Amerika gündemine oturan Sezgin Baran Korkmaz’a ABD’nin en büyük kentlerinden olan New York’ta doğum günü kutlaması yapıldı.

Voice OF America’da gazetecilik yapan Mehmet Sümer’in sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında dün akşam Korkmaz’ın yemek yemek için gittiği ünlü bir Türk restoranında kendisine sürpriz bir doğum günü yapıldığı yazıldı.

Mehmet Sümer’in paylaşımı şu şekilde:

“Sezgin Baran Korkmaz'a New York'ta Sürpriz doğum günü!

Bir süre önce Avusturya’dan ABD’ye iade edilen ve yargı süreci devam eden Sezgin Baran Korkmaz’a, New York’ta bir Türk restoranında doğum günü sürprizi yapıldı.

Utah’taki mahkemenin tutuksuz yargılama kararının ardından New York’ta yaşamaya başlayan Sezgin Baran Korkmaz, dün akşam yemek yemeye gittiği ünlü Türk restoranında doğum günü sürpriziyle karşılaştı. Bazıları Central Park’ta çalışan faytoncu Türk gençlerden oluşan bir grup, restorana giden Korkmaz’a doğum günü pastası getirdi. Korkmaz'ın, Central Park'ta yürüyüşler yaptığı sırada faytoncu gençlerle tanışıp dostluk kurduğu belirtildi.”

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SEZGİN BARAN KORKMAZ DAVASINDA NELER YAŞANDI?

Amerika'nın Utah eyaletinde de vergide sahtecilik yapmaktan ceza alan bir şirketle ilişkisi olan Sezgin Baran Korkmaz, Türkiye'de kara para aklama suçundan hakkında soruşturma sürerken 5 Aralık 2020'de yurt dışına çıktı.

2 Mayıs 2021 tarihinde hakkında açılan soruşturmalar tamamlanan Korkmaz'ın 6 şirketi üzerinden 132 milyon dolar kara para akladığı gerekçesiyle 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

Avusturya'da yakalanan Sezgin Baran Korkmaz, ABD'ye iade edildi. Korkmaz, ABD'nin Utah eyaletinde "1 milyar dolarlık biodizel sahtekarlığına karıştığı, haksız bir şekilde vergi dairesinden teşvik olarak alınan parayı akladığı, para transferi dolandırıcılığı" iddialarıyla açılan davada tutuklandı.

İddianamede Washakie Renewable Energy LLC şirketinin ortakları olan Jacob Kingston, Isaiah Kingston ve Levon Termendzhyan tarafından Plymouth, Utah'ta biodizel üretildiği beyan edilerek 1 milyar dolardan fazla vergi iadesi alındığı, Korkmaz ve işbirliği yaptığı bu kişilerin vergi dairesini dolandırarak aldıkları teşvik gelirleriyle lüks evler ve çeşitli emlaklar satın aldıkları bilgisi yer aldı.

İddianamede, 2018 yılının başlarında Jacob Kingston ve Isaiah Kingston'ı, bazı üst düzey hükümet yetkilileri aracılığıyla federal soruşturmadan aleyhlerine açılan davalarından koruyabileceğini iddia ederek 6 milyon dolar dolandırdığı belirtildi.

Ayrıca Korkmaz'ın Kingston ve Termendzhyan'a karşı devam eden ceza davasında, federal ajanlara ‘yanlış beyanlarda bulunduğu, Termendzhyan tarafından kontrol edilen bir banka hesabına gönderilen yaklaşık 38 milyon dolarlık banka havalesi konusunda yetkililere yalan söylediğinin' iddialar arasında yer aldığı belirtildi.

Korkmaz 1 Ağustos 2023'te tahliye edildi.

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