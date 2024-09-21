Sezgin Baran Korkmaz'dan şarkılı mesaj: Beni biraz anlasaydın...

Geçtiğimiz günlerde gazeteci Fatih Altaylı'ya yaptığı açıklamalarla gündemi bir hayli meşgul eden Sezgin Baran Korkmaz bu kez X hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu.

Türkiye'de Kara para aklamakla suçlanan ve bu yüzden bir süredir ABD'de bulunan Korkmaz, "Beni biraz anlasaydın..." şarkısıyla birlikte elinde bavulun olduğu bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Sezgin Baran Korkmaz'ın bu paylaşımıyla kime mesaj verdiği şimdilik gizemini korurken paylaştığı şarkının sözleri ise bir hayli dikkat çekiciydi.

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"AH BENİ BİRAZ ANLASAYDIN..."

Baran Korkmaz'ın paylaştığı şarkının sözleri şu şekilde:

Ah beni biraz anlasaydın, gözlerime inansaydın, biliyorsun yapamazdım, gitmezdim bu şehirden

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanmaya başlayan Sezgin Baran Korkmaz birkaç gün önce de kendisini ziyaret eden annesiyle birlikte bir video paylaşmıştı.

Korkmaz şu ifadeleri kullanmıştı:

Digor’dan New York’a …………

“Seninle birlikte olduğum sürece, hiçbir zorluk beni yıldırmaz. Sen benim en büyük gücümsün Annem”

“En karanlık an, şafağın en yakın olduğu andır.

ALTAYLI'YA YAPTIĞI AÇIKLAMA GÜNDEM OLMUŞTU

ABD'de bulunan Sezgin Baran Korkmaz, Fatih Altaylı’ya Süleyman Soylu ile arasında geçen konuşmayı anlattı. Korkmaz, Soylu'nun kendisinden 'devlet meselesi' diyerek İnan Kıraç'tan alacağı 60 milyon doları silmesini istediğini iddia etmişti.