Sezgin Baran Korkmaz'ın ismini açıklayacakları derin bir oh çekti

Sezgin Baran Korkmaz’la ilgili bugün Salt Lake City’de yapılan duruşmada üç hafta sürecek jürili seri duruşmaların tarihi belli oldu.

Duruşmaya video konferans aracılığıyla katılan CHP'nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda jürili duruşmaların 30 Ekim 2023'te başlayacağını ve 3 hafta süreceğini bildirdi.

Özcan, "Hakim’in söylediği üzere Savcılık’ın SBK ile ilgili dava dosyasına koyduğu 2.5 milyon adet belge var. O zamana kadar Sezgin Baran Korkmaz, Salt Lake City’de Federal Hapishane’de kalacak" ifadelerini kullandı.

İDDİANAMEDE NELER YER ALIYOR?

Korkmaz, ‘1 milyar dolarlık biodizel sahtekarlığına karıştığı, haksız bir şekilde vergi dairesinden teşvik olarak alınan parayı akladığı, para transferi dolandırıcılığı’ iddialarıyla suçlanıyor.

Adalet Bakanlığı, 2021 yılının nisan ayında hazırlanan iddianameye göre, Washakie Renewable Energy LLC şirketinin ortakları olan Jacob Kingston, Isaiah Kingston ve Levon Termendzhyan tarafından Plymouth, Utah’ta biodizel üretildiği beyan edilerek 1 milyar dolardan fazla vergi iadesi alındığı, Korkmaz ve işbirliği yaptığı bu kişilerin vergi dairesini dolandırarak aldıkları teşvik gelirleriyle lüks evler ve çeşitli emlaklar satın aldıkları kaydedildi.

Korkmaz’ın, ABD Vergi Dairesi’nden (IRS) elde ettikleri yasadışı teşvik gelirleriyle Türkiye’de havayolu şirketi Borajet, ilaç firması Biofarma, şirketleri de satın aldıkları kaydedildi.

‘Sahtekarlık’ yoluyla elde edilen gelirlerin ayrıca, ‘Queen Anne’ isimli bir yat, Türkiye’de bir otel ve lüks villa ve apartman dairelerin satın alındığı kaydedildi. Bir villa ve daire satın almak için kullandıkları iddia edildiği belirtildi.

YAT SATILDI

Adalet Bakanlığı, 2021 yılının Temmuz ayında müsadere altına alınan ‘Queen Anne’ yatını ABD Bölge Hakimi Jill Parrish’in Ekim 2021 tarihli emri uyarınca bu yılın başlarında 10,1 milyon dolara satıldığı kaydedildi.

Korkmaz’ın Türkiye ve Avrupa’daki diğer şirketleri ve mal varlıkları için de ABD’nin müsadere edilmesi talebinde bulunduğu hatırlatıldı.

Korkmaz’ın hakkında hazırlanan iddianameye göre, 2018 yılının başlarında Jacob Kingston ve Isaiah Kingston’ı, bazı üst düzey hükümet yetkilileri aracılığıyla federal soruşturmadan aleyhlerine açılan davalarından koruyabileceğini iddia ederek 6 milyon dolar dolandırdığı belirtildi.

Ayrıca Korkmaz’ın Kingston ve Termendzhyan’a karşı devam eden ceza davasında, federal ajanlara ‘yanlış beyanlarda bulunduğu, Termendzhyan tarafından kontrol edilen bir banka hesabına gönderilen yaklaşık 38 milyon dolarlık banka havalesi konusunda yetkililere yalan söylediğinin’ iddialar arasında yer aldığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

‘Kara para aklama’ suçlamasıyla Türkiye’de soruşturulan Korkmaz, tutuklama kararı çıktıktan sonra Aralık 2020’de yurt dışına gitmiş, hakkında ABD’de de bir dava bulunan Korkmaz, 19 Haziran’da ABD Adalet Bakanlığı’nın talebi üzerine Avusturya’da tutuklanmıştı.

Korkmaz’ın davasının görüldüğü Wels Mahkemesi, Türkiye’nin iade talebini Ağustos 2021’de, ABD’nin iade talebini ise 1 Mart 2022’de kabul etmişti. Mahkeme her iki ülkeye de iade kararı verdiği için dosya Avusturya Adalet Bakanlığı’na gitmişti. Bakanlık Korkmaz’ın ‘öncelikli olarak’ ABD’ye iade edilmesine karar vermişti.

Korkmaz, 15 Temmuz’da ABD’ye iade edilmişti.