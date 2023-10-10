Sezgin Baran Korkmaz’ın süper yatı yandı. Yatta 12 ABD vatandaşı vardı

ABD Hazine Bakanlığını dolandırmak ve kara para aklama suçlamasıyla 30 Ekim 2023 tarihinde Utah Salt Lake City Federal Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak olan Sezgin Baran Korkmaz’ın süper yatı Yunanistan açıklarında bilinmeyen bir sebeple yandı.

YATTA 12 ABD VATANDAŞI VARDI

Deniz Haber Ajansı’nın aktardığı bilgilere göre, Sahil Güvenlik yaptığı açıklamada, Malezya bandıralı süper yatta 12 yolcu ve 10 mürettebat olduğunu bildirirken, yangından kimsenin etkilenmediği, yatı zamanında terk ettikleri açıklandı.

Navis One isimli süper yatın terk edilmesi operasyonuna özel bir ticari geminin destek verdiği öğrenildi.

Sahil Güvenlik görevlileri, Koufonisia'dan Mikonos'a doğru yola çıktıktan kısa bir süre sonra bilinmeyen bir nedenle "alev alan" süper yatın kullanılmaz hale geldiğini ve batmak üzere olduğunu tahmin ediyor.

Navis One adlı süper yat, Gentech tarafından 2013 yılında QUEEN ANNE adıyla inşa edildi. Caterpillar motorlarıyla çalışan NAVIS ONE, 3.000 deniz milinin üzerinde menzille maksimum 16 knot hıza ve 12 knot seyir hızına sahip. 46,7 metre boyunda ve 498 ton ağırlığında olan yat, 12 ana salon, 6 üst salon, 12 üst dış güverte ve 8 güneşlenme güvertesinden oluşuyor.

Süper yatın, daha önce kamuoyuna açıklanan bilgilere göre, Sezgin Baran’ın borçlarına karşılık, anlaşma çerçevesinde ABD Vergi Dairesine teslim edeceği belirtilmişti.

SEZGİN BARAN KORKMAZ KİMDİR?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, uluslararası kara para aklama suçlamasıyla aranmaktadır. Türkiye'deki şirketlerine ve tüm mal varlığına mahkeme tarafından el konulmuştur. 5 Aralık 2020'de Türkiye'yi eşi Gökçen Korkmaz ile beraber İsviçre'ye giderek terk etmiştir.

Sezgin Baran Korkmaz tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Ekim ayında kara para aklama suçlamasıyla jüri önüne çıkacak.

2021 yılında Sedat Peker tarafından ortaya konan iddiaya göre Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Korkmaz'a hakkındaki soruşturma hakkında önceden bilgi vererek yurtdışına kaçmasına olanak sağladı.

Peker ayrıca Ankara Bölge İstinaf Mahkemesi Başkanı Esat Toklu'nun ve diğer yargı üyelerinin Sezgin Baran Korkmaz'a ait lüks bir otelde bedava konakladığını öne sürdü. Toklu ise bu iddiayı reddetti. 2 Mayıs 2021'de hakkında açılan soruşturma tamamlanmış olup, hakkında "mal varlığı değerini aklama" suçundan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

Korkmaz'ın ABD'nin Utah eyaletinde 'vergide sahtecilik' yapmaktan ceza almış bir şirketle de ilişkisi mevcuttur. 19 Haziran 2021 tarihinde ABD'nin isteği üzerine Avusturya'da tutuklanmıştır. Utah Başsavcılığı, 28 Nisan'da Korkmaz hakkında iddianame düzenledi.

Korkmaz'ın ABD'deki kara para aklama, doladırıcılık ve devlet işlemlerine engel olma suçlarından 225 yıl hapis istemiyle yargılanmasına bugün itibariyle başlanarak, ilk kez hakim karşısına çıktı.