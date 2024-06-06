Sezon açılmamasına rağmen sıcak havayı görenler plaja akın etti

Zonguldak'ta hava sıcaklıklarının 27 dereceye ulaşmasının ardından sıcaktan bunalan vatandaşlar, halk plajı olan Kapuz Plajı'na akın etti.

Vatandaşlar, sıcak havanın tadını denize girerek ve güneşlenerek çıkardı.

Öte yandan, sezonun açılmamasına ve hafta içi olmasına rağmen plajdaki yoğun kalabalık dikkat çekti.

Tesis görevlisi Murat Kılıç, "Yoğunluk var. Sezon açıldığında da bu şekilde yoğunluk olmasını bekliyoruz. Sezon açılmamasına rağmen bu hafta hava çok güneşli olduğu için plajda bin ile bin beş yüz kişi vardı. Bayramda çok daha kalabalık olacak. Sezona hazırız. Cuma günü sezonu açıyoruz." dedi.