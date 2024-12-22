Sezonun ilk seferine başlıyor: Hangi saatte hangi ilde mola vereceği belli oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA

İlk seferine 5 yıl önce başlanan Turistik Doğu Ekspresi 2024 -2025 seferine 23 Aralık Pazartesi günü başlıyor. Ankara-Kars yönünde başlayan yolculuk sezonun son yolculuğu 2 Mart 2025’te Kars-Ardahan yönünde gerçekleşecek tren seferiyle sonlanacak.

İlk seferi 29 Mayıs 2019'da yapılan Turistik Doğu Ekspresi'yle bugüne kadar 71 bin yolcu seyahat etti. 23 Aralık'ta başlayacak yeni sezonda da yaklaşık 10 bin 500 seyahat tutkununa hizmet verileceğini bildirildi.

Sezonun ilk seferine başlıyor: Hangi saatte hangi ilde mola vereceği belli oldu

Turistik Doğu Ekspresi 2024-2025 döneminde 30 gidiş, 30 dönüş olmak üzere 60 sefer yapacak. Yolculuk Ankara-Kars yönünde başlayıp, 2 Mart 2025'te Kars-Ankara yönünde gerçekleşecek tren seferiyle sonlanacak.

Ankara-Kars yönündeki seferler pazartesi, çarşamba ve cuma, Kars-Ankara seferleri de çarşamba, cuma ve pazar günleri gerçekleşecek.

Ankara-Kars yönünde seferler Tarihi Ankara Garı'ndan saat 13.45'te başlayacak, Erzincan'da 2 saat 30 dakika, Erzurum'da ise 4 saat mola verilecek. Kars-Ankara yönündeki seferler ise saat 21.05'te başlayarak İliç'te 3 saat 30 dakika, Divriği'de 2 saat 30 dakika, Sivas'ta ise 3 saat duruşla yolculara bu şehirleri gezme imkanı tanınacak.

Sezonun ilk seferine başlıyor: Hangi saatte hangi ilde mola vereceği belli oldu

Son Haberler
Yarasa Adam’dan nefes kesen atlayış! Aksiyon dolu anlar saniye saniye kaydedildi
Yarasa Adam’dan nefes kesen atlayış! Aksiyon dolu anlar saniye saniye kaydedildi
Gazze'de can kaybı 45 bin 259'a yükseldi
Gazze'de can kaybı 45 bin 259'a yükseldi
Artvin'de yaban keçi avlayan 2 kişiye rekor ceza
Artvin'de yaban keçi avlayan 2 kişiye rekor ceza
Sezonun ilk seferine başlıyor: Hangi saatte hangi ilde mola vereceği belli oldu
Sezonun ilk seferine başlıyor: Hangi saatte hangi ilde mola vereceği belli oldu
Manavgat’ta hayat durmuştu! Sel sonrası hayat normale dönüyor
Manavgat’ta hayat durmuştu! Sel sonrası hayat normale dönüyor