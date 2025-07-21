SGK 12 ilacı daha geri ödeme listesine aldı!

Kaynak: Haber Merkezi
SGK 12 ilacı daha geri ödeme listesine aldı!

Vedat Işıkhan, SGK düzenlemesiyle 12 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK düzenlemesiyle 12 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı. Işıhan, "İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim" ifadelerini kullandı.

Işıkhan, tarafından açıklanan ilaçların neler olduğu ise şu şekilde belirtildi;

4'ü antihipertansif
1'i amino asit türevi
2'si antiromatizmal
1'i antiviral
1'i antibiyotik
1'i mide koruyucu
1'i ağrı kesici-ateş düşürücü
1'i elektrolit kaybı serumu

Son Haberler
Ankara ahalisi Lavanta Hasat Şenliği'nde buluştu
Ankara ahalisi Lavanta Hasat Şenliği'nde buluştu
Brent petrol yükselişte: Rus yaptırımları petrol fiyatlarını ateşledi! (21 Temmuz 2025)
Brent petrol yükselişte: Rus yaptırımları petrol fiyatlarını ateşledi!
TÜİK duyurdu! Tarımsal girdi enflasyonunda artış
TÜİK duyurdu! Tarımsal girdi enflasyonunda artış
Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
Asya borsaları haftaya yükselişle başladı! (21 Temmuz 2025)
Asya borsaları haftaya yükselişle başladı!