SGK 12 ilacı daha geri ödeme listesine aldı!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK düzenlemesiyle 12 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı. Işıhan, "İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim" ifadelerini kullandı.

Işıkhan, tarafından açıklanan ilaçların neler olduğu ise şu şekilde belirtildi;

4'ü antihipertansif

1'i amino asit türevi

2'si antiromatizmal

1'i antiviral

1'i antibiyotik

1'i mide koruyucu

1'i ağrı kesici-ateş düşürücü

1'i elektrolit kaybı serumu