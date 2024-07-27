SGK duyurdu: O hastalar yurt dışında tedavi görebilecek

Sosyal Güvenlik Kurumu, yurt içinde tedavi olanağı bulunmayan vatandaşlar için yurtdışı tedavi sürecine dair önemli bilgileri sosyal medya üzerinden paylaştı. Yapılan açıklamada, "Tedavi imkânı yurt içinde bulunmayan hastalarımız için yurtdışında tedavi olma fırsatı sunuyoruz. Bu kapsamda, ilgili sağlık kurulu raporlarına dayanarak, Sağlık Uygulama Tebliği hükümleri altında tedavi masraflarını karşılamaktayız" ifadelerine yer verildi.

Kurumun resmi web sitesinde de yurtdışı tedavi prosedürleri detaylı bir şekilde anlatılıyor. Belirtilene göre, hastaların il sağlık müdürlüklerine veya Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü'ne sağlık kurulu raporu ile başvurmaları gerekmekte. Tedavi için zorunlu olan sağlık kurulu raporunu alabilmek adına izlenmesi gereken adımlar ise şöyle sıralanıyor:

Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan kurallar çerçevesinde, yurt içinde tedavi şansı olmadığına dair belge olarak, ilgili sağlık kurumundan alınacak SUT eki 'Yurt Dışına Tedaviye Gönderileceklere İlişkin Sağlık Kurulu Raporu' (EK-2/E-1) düzenlenmelidir.

Ankara, İstanbul ve İzmir'deki önde gelen eğitim ve araştırma hastaneleri, usulüne uygun hazırlanan sağlık kurulu raporlarını teyit etme yetkisine sahip. Bu raporlar, ilgili hastane tarafından onaylandıktan sonra Sağlık Bakanlığı'nın nihai onayına sunuluyor. Vatandaşlar, bu süreci bizzat takip edebilecekleri gibi, bağlı oldukları Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri aracılığıyla da gerçekleştirebilirler.

Raporların onay süreci tamamlandığında, hastalar veya yakınları tarafından Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü'ne iletiliyor ve burada Genel Müdürlük Makamı'nın onayına sunuluyor. Ayrıca, kurumun internet sayfasında, onay süreci ve hizmet bedelleri hakkında detaylı bilgilere ulaşılabiliyor.