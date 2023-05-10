SGK, koronadan ölen doktorun kızlarına bağlanan maaşı geri istedi. Bu ne vicdansızlık

Prof. Dr. Mehmet Ümit Ergenoğlu, Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde çalışırken hastasından kaptığı korona nedeniyle hayatını kaybetmişti. Profesörün iki kızına bağlanan maaşın iki yıllık ödemenin geri iadesinin istendiği bildirildi.

SGK, koronadan ölen doktorun kızlarına bağlanan maaşı geri istedi. Bu ne vicdansızlık

Diken'den Mesude Erşan'In haberine göre; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) geride kalan kızlarına tazminat ödedi ve buna göre maaş bağladığı biliniyor.

16 ve 18 yaşındaki kızları iyi yıl bolunca maaşlarını aldı. Ancak 1,5 ay önce Esenyurt Sosyal Güvenlik Merkezi’nden aranan Sungur’a, kızlarının gelirin kesileceği ancak buna itiraz edebileceği ifade edildi.

Geçen ay da maaşları yatmadı. Geçen iki yılda ödenen 400 bin lira üzerindeki tutarın toplu istenebileceğine dair sözlü bilgilendirme yapıldı.

5.jpg

MESLEK HASTALIĞINDAN ÖLMEYE BAĞLI ÖDEME DURDURULDU

Sungur itiraz dilekçesini verirken, bir garabetle karşı karşıya olduğunu anladı. Eski eşi Biruni Üniversitesi’nde akademisyen olarak çalışıyordu. Aynı zamanda üniversitenin tıp fakültesinin uygulama hastanesinde hekim yetiştiriyor ve hastalara bakıyordu.

Ergenoğlu koronavirüse maruz kaldığı sırada işyerinde hem öğretim üyesi olarak hem de hekimlik hizmet alım sözleşmesiyle çalışıyordu.

SGK, Ergenoğlu’nun meslek hastalığının da hizmet alımı sözleşmesiyle çalıştığı sırada (hastanede) oluştuğu, bu nedenle gelir bağlanamayacağını söyledi.

SGK’nın bu itirazı kabul edilince de Ergenoğlu’nun kızlarına, meslek hastalığından ölmeye bağlı ödeme durduruldu, sadece emekli maaşının yüzde 80’i ödendi.

“YASAL KILIFLARA SOKULMAYA ÇALIŞILIYOR”

İTO Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Cegerğun Polat, bu yanlıştan bir önce dönülmesi ve Ergenoğlu’nun yakınlarına haklarının iade edilmesi çağrısı yaptı:

“Aynı kurumun çatısı altında iki farklı hukuk oluşturan Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi, ücretlendirmede daha az vergi ödeme ve yükümlülüklerden kaçmanın bedelini meslektaşlarımız ve ailelerine ödetiyor. Sağlık Bakanlığı ise ilk elden bu suç ortaklığını yürütüyor. Vergi oranı tartışmaları ile mevcut usulsüzlükler, yasal kılıflara sokulmaya çalışılıyor. Mesleğimiz ve meslektaşlarımız için bu mücadelemizi gerek yasal, gerek meşru alanlarda sürdürmeye devam edeceğiz.”

NE OLMUŞTU?

Prof. Dr. Mehmet Ümit Ergenoğlu, Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde çalışırken hastasından aldığı korona enfeksiyonu nedeniyle ölmüştü.

15 Mart 2021’de Covid-19’dan vefat eden Ergenoğlu’nun, eski eşi ve kızlarının annesi Aslı Sungur’un başvurusu üzerine, Rehberlik ve Teftiş İstanbul 2 No’lu Grup Başkanlığı’nın raporuyla enfeksiyon ‘meslek hastalığı’ sayılmıştı.

İlgili Haberler
Prof. Dr. Mehmet Ümit Ergenoğlu korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti
Öne Çıkanlar
Sinan Oğan: Süleyman Soylu bize dönük provokatif eylemlerin bizzat planlayıcısıdır
Sinan Oğan: Süleyman Soylu bize dönük provokatif eylemlerin bizzat planlayıcısıdır
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
Son Haberler
Zeynep Demirel açıkladı. 'Volkan'la o konuda anlaşamıyoruz' Spor
Zeynep Demirel açıkladı. 'Volkan'la o konuda anlaşamıyoruz'
Tayvan: Ada çevresinde Çin'e ait 20 hava aracı ve 4 gemi tespit edildi Dünya
Tayvan: Ada çevresinde Çin'e ait 20 hava aracı ve 4 gemi tespit edildi
Sinan Oğan: Süleyman Soylu bize dönük provokatif eylemlerin bizzat planlayıcısıdır Siyaset
Sinan Oğan: Süleyman Soylu bize dönük provokatif eylemlerin bizzat planlayıcısıdır
Yetişkin film yıldızı çekimlerin perde arkasını anlattı Magazin
Yetişkin film yıldızı çekimlerin perde arkasını anlattı
Montella kalacak mı gidecek mi? Adana Demirspor'dan flaş karar Spor
Montella kalacak mı gidecek mi? Adana Demirspor'dan flaş karar
CHP'li Belediyenin ambulansına el konuldu. Hasta ortada kaldı Güncel
CHP'li Belediyenin ambulansına el konuldu. Hasta ortada kaldı
Kız Kulesi'ni Kız Kalesine çeviren şirkete bir kıyak daha. Denizde karada aynı şirkete ihale Güncel
Kız Kulesi'ni Kız Kalesine çeviren şirkete bir kıyak daha. Denizde karada aynı şirkete ihale