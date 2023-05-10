SGK, koronadan ölen doktorun kızlarına bağlanan maaşı geri istedi. Bu ne vicdansızlık

Diken'den Mesude Erşan'In haberine göre; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) geride kalan kızlarına tazminat ödedi ve buna göre maaş bağladığı biliniyor.

16 ve 18 yaşındaki kızları iyi yıl bolunca maaşlarını aldı. Ancak 1,5 ay önce Esenyurt Sosyal Güvenlik Merkezi’nden aranan Sungur’a, kızlarının gelirin kesileceği ancak buna itiraz edebileceği ifade edildi.

Geçen ay da maaşları yatmadı. Geçen iki yılda ödenen 400 bin lira üzerindeki tutarın toplu istenebileceğine dair sözlü bilgilendirme yapıldı.

MESLEK HASTALIĞINDAN ÖLMEYE BAĞLI ÖDEME DURDURULDU

Sungur itiraz dilekçesini verirken, bir garabetle karşı karşıya olduğunu anladı. Eski eşi Biruni Üniversitesi’nde akademisyen olarak çalışıyordu. Aynı zamanda üniversitenin tıp fakültesinin uygulama hastanesinde hekim yetiştiriyor ve hastalara bakıyordu.

Ergenoğlu koronavirüse maruz kaldığı sırada işyerinde hem öğretim üyesi olarak hem de hekimlik hizmet alım sözleşmesiyle çalışıyordu.

SGK, Ergenoğlu’nun meslek hastalığının da hizmet alımı sözleşmesiyle çalıştığı sırada (hastanede) oluştuğu, bu nedenle gelir bağlanamayacağını söyledi.

SGK’nın bu itirazı kabul edilince de Ergenoğlu’nun kızlarına, meslek hastalığından ölmeye bağlı ödeme durduruldu, sadece emekli maaşının yüzde 80’i ödendi.

“YASAL KILIFLARA SOKULMAYA ÇALIŞILIYOR”

İTO Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Cegerğun Polat, bu yanlıştan bir önce dönülmesi ve Ergenoğlu’nun yakınlarına haklarının iade edilmesi çağrısı yaptı:

“Aynı kurumun çatısı altında iki farklı hukuk oluşturan Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi, ücretlendirmede daha az vergi ödeme ve yükümlülüklerden kaçmanın bedelini meslektaşlarımız ve ailelerine ödetiyor. Sağlık Bakanlığı ise ilk elden bu suç ortaklığını yürütüyor. Vergi oranı tartışmaları ile mevcut usulsüzlükler, yasal kılıflara sokulmaya çalışılıyor. Mesleğimiz ve meslektaşlarımız için bu mücadelemizi gerek yasal, gerek meşru alanlarda sürdürmeye devam edeceğiz.”

NE OLMUŞTU?

Prof. Dr. Mehmet Ümit Ergenoğlu, Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde çalışırken hastasından aldığı korona enfeksiyonu nedeniyle ölmüştü.

15 Mart 2021’de Covid-19’dan vefat eden Ergenoğlu’nun, eski eşi ve kızlarının annesi Aslı Sungur’un başvurusu üzerine, Rehberlik ve Teftiş İstanbul 2 No’lu Grup Başkanlığı’nın raporuyla enfeksiyon ‘meslek hastalığı’ sayılmıştı.