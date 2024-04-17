SGK raporunda ortaya çıktı! Yeni emeklilik sistemi emeklileri daha çok üzecek

Noyan, 2023 yılında SGK’nın bütçesi hazırlanırken beklenen emekli maaşı ödemelerinin 1 trilyon lira olarak tahmin edildiğini, ancak bu miktar 1.4 trilyon TL olarak gerçekleştiği yazdı.

“DENGEYİ EMEKLİ ZAMMI VE EYT BOZDU”

SGK raporunda emekli maaşlarının beklenenden daha fazla artmasının sebepleri arasında en düşük emekli maaşının artırılması ve EYT düzenlemesinin gösterildiğini belirten Noyan bu dengesizliği düzeltecek önerilere yer verildiğini aktardı.

Raporda çalışan nüfus ile emekli nüfus arasındaki oranın mali sürdürülebilirlik için kritik olduğu ve sosyal güvenlik politikalarının nüfus yapısına bağlı olarak düzenli olarak gözden geçirilmesi gerektiği ifadelerine yer verildi.

Avrupa’daki gibi ‘otomatik ayarlama sisteme’ geçileceğini iddia eden Noyan şöyle devam etti:

“OTOMATİK AYARLAMA SİSTEMİ”

Sosyal güvenlik sisteminin devamlılığını sağlamak için, emeklilik hesaplamalarında demografik ve ekonomik değişkenlere uyum sağlayacak otomatik ayarlama mekanizmalarının kullanılması gerektiği ifade ediliyor.

EMEKLİ SAYISI ARTIKÇA MAAŞLAR AZALIYOR

Avrupa’da bazı ülkelerde uygulanan ve 2005 yılında bazı ülkelerin geçiş yaptığı bu sistem, emekli maaşlarının nüfus değişikliklerine göre ayarlanmasını sağlıyor; emekli sayısı arttıkça maaşlar azalıyor ve bu duruma otomatik ayarlama mekanizması deniyor.

SGK’nın raporuna göre, emeklilik sisteminde gelecekte karşılaşılabilecek sorunları önlemek için şimdiden harekete geçilmesi ve otomatik ayarlama sistemine geçiş yapılması öneriliyor.

SGK’nın bu önerisi ve Cumhurbaşkanlığı Programı’ndan anlaşıldığı üzere, emeklilik sisteminde önemli bir reformun yakın olduğu görülüyor.