SGK uzmanı Bal 'Kesinlikle üzerinde olacak' diyerek asgari ücrette rakam verdi

Milyonlarca asgari ücretli geçim sıkıntılarının bir nebze hafiflemesi için Ocak zammını beklemeye başladı. Temmuz ayında zam alamayan çalışan kesimin asgari ücreti açlık sınırının altına kadar geriledi.

Ocak zammına az bir süre kala Deutsche Bank'ın Türkiye’ye ilişkin yaptığı yüzde 30'luk asgari ücret zammı oranı çok konuşulmuştu. Dev banka yüzde 30'un üzerinde yapılacak bir asgari ücret zammının iş verenleri ve ülke ekonomisini zorlayacağını belirtmişti.

Açıklamalarını tv100 ekranlarında yapan SGK uzmanı Murat Bay katıldığı programda Deutsche Bank’ın analizini ve asgari ücreti tahminini değerlendi. Murat Bal asgari ücretin kesinlikle yüzde 30'un üzerinde olacağını söyledi.

17 BİN LİRANIN ALIM DEĞERİ ŞU AN 12 BİN LİRA

Geçmiş dönemlerde de bazı yabancı banka ve kuruluşların buna benzer zam öngörülerinde bulunduğunu hatırlatan Bal, Ancak bugün itibarıyla genel şartlara baktığımızda asgari ücretin enflasyonun altında bir rakam olacağını açıkçası düşünmüyorum. Çünkü çok beklenmesine rağmen ara zam da yapılmadı. Yani düşünün ki ocak ayında 17 bin 2 TL'yi belirledik, 17 bin 2 TL'nin nominal değeri bugün de 17 bin 2 TL. Ama alım gücüne bakıldığında bugün itibarıyla ocak ayındaki 17 bin 2 TL, 12 bin TL'ler seviyesine geriledi." diye konuştu

ARTIŞLARIN YÜKÜ ASGARİ ÜCRETLİYE YÜKLENMEMELİ

Ürünlere yapılan zamların kira artışlarının yükünün asgari ücretlinin üzerine bırakılmaması gerektiğini belirten Bal, "Ekonomide enflasyonu düşürmem lazım mı, evet kesinlikle lazım. Çünkü enflasyon vücuttaki ateş gibi ekonomide de bir ateş oluşturuyor. Siz hangi organa müdahale edecek olursanız olun buna izin vermiyor." örneğini verdi.

"ASGARİ ÜCRET 25 BİN LİRANIN ALTINDA OLAMAZ"

"Ben asgari ücretin 25 bin TL sularında olacağını öngörüyorum." diyen Bal "Özellikle 24 bin-25 bin TL bandı asgari ücretin oturacağı yer gibi gözüküyor. Geçmişte de biz asgari ücrette bakın bugün 17 bin 2 TL olarak düşünüyoruz. Bunun gibi 25 bin ve bir küsuratla birlikte asgari ücreti belirleyeceğini düşünüyorum devletin" diye konuştu.