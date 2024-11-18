SGK Uzmanı Emin Yılmaz, emekli ve memur maaşlarındaki son rakam tahminini açıkladı

Milyonlarca emekli ve memurun gözü kulağı yıl sonu maaşlara yapılacak olan zamma odaklandı. 6 aylık enflasyon farkına göre SSK ve Bağ-Kur emeklinin maaşı belli olurken memurlar ise ayrıca toplu sözleşme farkından dolayı farklı oranda zam alacak. Merkez Bankası’nın son tahmininde yıl sonu enflasyon farkı yüzde 44,81 olarak açıklanmıştı. SGK Uzmanı Emin Yılmaz ise veriler ışığında ne oranda maaş zammının yapılacağını tahmin etti. Yılmaz’a göre en düşük emekli maaşı 15 bin TL’ye tamamlanması ön görülüyor.

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞINA NE ORANDA ZAM YAPILACAK?

Açlık sınırının 20 bin TL’yi aştığı bugünlerde geçim sıkıntısını en derinden hisseden kesim emekliler oldu. Hayat pahalılığı karşısında 12 bin 500 TL maaş ile emeklinin geçinmesi ise her geçen gün zorlaşıyor. Bu noktada yıl sonunun yaklaşması emeklileri, maaşlara yapılacak zamma çeviriyor.

YÜZDE 44,81'E GELMİŞTİ

Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi’nde yıl sonu enflasyon beklenti verileri değişmeye devam ediyor. Önceki anket döneminde yüzde 43,11 olarak tahmin edilen yıl sonu enflasyonu son ankette yüzde 44,81 şeklinde değiştirdi. Son veriler ışığında emekli ve memur maaşına gelecek olan maaş zammı şimdiden merak edilmeye başlandı.

YILMAZ: 15.000 TL’YE TAMAMLANACAĞI KANAATİNDEYİM

Milliyet’e konuşan Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, Merkez Bankası verilerine göre, ikinci dönem enflasyonun yüzde 16,22 seviyesinde gerçekleşeceğini söyledi. Yılmaz, Toplu Sözleşmeden kaynaklı memur ve memur emeklilerinin yılbaşında alacağı maaş farkının da yüzde 11,99 olduğunu açıkladı. Yılmaz, kök maaşı 10.755 TL ve altında olanların yüzde 16,22’lik zamdan faydalanamayacağını belirtirken, “12 bin 500 TL’ye %16,22 artış yaparsak 14.527,50 TL olacaktır. Bu rakamın da 15.000 TL’ye tamamlanacağı kanaatindeyim.” dedi.