SGK Uzmanı İsa Karakaş’tan asgari ücret zammı açıklaması

Milyonlarca vatandaş açlık sınırı altında maaş ile geçim derdini derinden yaşıyor. Emekli ve asgari ücretliler ise şimdiden bir merhem olmaktan öteye giden zam konusunda sene sonunu beklemeye başladı. SGK uzmanı İsa Karakaş ise Türkiye Gazetesi’ndeki köşe yazısında, asgari ücretin toplumun tamamı için kritik bir parametre olduğuna dikkat çekerek, ödeneklerden işsizlik maaşına, işveren maliyetlerinden idari para cezalarına kadar pek çok kalemin asgari ücrete bağlı olduğunu altını çizdi.

KARAKAŞ DEĞER KAYBINI YAZDI

2024 yılında net 17.002 TL olan asgari ücret, 2025 için 22.104 TL olarak açıklanmıştı. Yandaş TGRT Haber’de yazılar yazan SGK Uzmanı İsa Karakaş, yazısında sadece 2025’in ilk ayında ücretlinin maaşı yüzde 5,03, temmuz ayında ise yüzde 16,67 oranında değer kaybettiğini söyledi.

YAŞAM MALİYETİNİN SADECE YÜZDE 63’ÜNÜ KARŞILIYOR

Türk-İş’in ağustos verilerine göre açlık sınırı 27 bin TL’yi aştı. Bekâr bir işçinin yaşam maliyeti ise 34.981 TL olarak belirlenmişti. Bu rakam ile mevcut asgari ücret arasındaki fark 12.877 TL oldu. Kısacası yeni asgari ücret yaşam maliyetinin yalnızca yüzde 63’ünü karşılıyor.

ASGARİ ÜCRETE DÜZENLEME OLACAK MI?

Karakaş ise yazısında 2026 Şubat ayında işçilerin cebine girecek olan asgari ücretin, açlık sınırının dahi altında kalacağı belirtti. “asgari ücretliler aleyhine ortaya çıkan yüksek gelir eşitsizlikleri ve fakirleşme ile ekonomik dengelerin korunması da dikkate alındığında asgari ücretin Türk-İş’in açıkladığı bekâr bir işçinin yaşama maliyetine denk gelmese bile en azından açlık sınırına endekslenmesi elzemdir. Ancak bunun da yapılmayacağını rahatlıkla söyleyebiliriz” dedi.