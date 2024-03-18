SGK Uzmanı Özgür Erdursun emeklilere net tarih verdi

SGK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan yüzde 49,25 oranındaki zamma emeklilerin isyanı sürerken açıklamaları ile adından söz ettiren SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan bir açıklama daha geldi.

Bir önceki açıklamasında emeklilerin ve asgari ücretli çalışanların maaşlarından 5000 TL seviyesinde bir kesinti olacağını söyleyen Özgür Erdursun bu kez emeklinin beklediği zam için tarih verdi.

ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINA DEĞİNDİ

Özgür Erdursun yaptığı paylaşım la da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü konuşmalarını hatırlatarak "Seçim öncesi AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanı tek tek açıklıyor. Emekliye zam yok! Seyyanen artış yok! Çırakların ve stajyerlerin ilk işe başlama tarihi emeklilikte başlangıç sayılmayacak!" değerlendirmesinde bulundu,

Birçok uzman emeklilerin isyan ettiği düşük maaş konusunda hükümetin çalışmalara başladığını belirtirken, kamuoyunu yansıyan haberler daha çok Nisan ayında yapılacak fatura ve gıda harcamaları yardımları olmuştu.

Özgür Erdursun, Youtube kanalından yaptığı açıklamada zam bekleyen emeklilere Mart ayında ceplerine ek bir paranın girmeyeceğini söyledi. Özgür Erdursun “Nisan'da bir düzenleme olacaksa olur. Seçim öncesinde vermeyip Nisan ayına bırakmak biraz saçma bir zam beklentisi olur. Zaten 1 Temmuz'da zorunlu olarak memura, memur emeklisine, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin aylıklarında zam olacak" diye konuştu.

EMEKLİ MAAŞLARI NEDEN BU KADAR DÜŞÜK?

Hükümet kanadından asgari ücrete bu sene ikinci bir zam yapmayacağına yönelik açıklamalar geldiğini belirten Özgür Erdursun “Hükümet asgari ücrete artış yapmazsa emeklinin aylığına artış yapamaz. Özel sektörden SGK primi ve vergi primi toplar devlet. Asgari ücrette geçmişten bu yana daha yüksek artış yapılıyor.” diye konuştu.

Özgür Erdursun emekli maaşlarının asgari ücret altında kalmasının nedenini asgari ücretin maliyetinin özel sektör tarafından karşıladığı için çok cömert davranılmasına bağladı.

Özgür Erdursun " Asgari ücretteki aynı cömertliği emekli aylığında yapmadılar. Emeklilerin yüzde 75'i yaklaşık olarak asgari ücretin altında aylık almak zorunda.” İfadelerini kullandı.

NİSAN VE MAYIS'A DİKKAT

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, emekli maşalarının en az asgari ücret seviyesinde olması gerektiğine vurgulayarak emeklilerin Nisan ve Mayıs aylarına dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

Seçim sonrası zam konusunda hükümetin Temmuz ayına kadar bekleyip beklemeyeceğinin netlik kazanacağını diye getiren Erdursun “Bundan sonra gözler Temmuz'a dönecek. Emekli aylıklarında minimum olması gereken rakam asgari ücretin üstünde olmasıdır. Asgari ücret artık ortalama ücret oldu. Emekli aylığının ortalaması bunun üstüne çıkması gerekir. Temmuz'da ne olacağını göreceğiz. Seçim sonrasında Mart ayı enflasyonu açıklandığında Temmuz ayını bekleyip beklemeyeceklerini göstergesi olacak. Emekli aylıklarında gözler Nisan ve Mayıs ayında olacak diye düşünüyorum." diye konuştu.