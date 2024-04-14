SGK uzmanı Özgür Erdursun emeklinin beklediği haberi verdi. Yeni yasa geliyor

Özgür Erdursun merakla beklenen intibak yasası için bir de tarih verdi.

Memur emeklisi, SGK emeklisi ve Bağ Kur emeklisine Ocak ayında yüzde yüzde 49,25 oranında olmak üzere eşit oranda zam yapıldı. Ancak eşit zam gibi görünse de bu zam 6 bin 700 ve altında kök aylığı alan emeklilerine yansıyamadı. En düşük emekli maaşı 10 bin olarak açlık sınırının altında kaldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim öncesinde emeklinin beklediği seyyanen zammın yapılmayacağını belirttiği açıklamasında aynı zamanda Temmuz zammına dikkat çekerek emekliler için yeni düzenlemelerin yolda olduğunun işaretini vermişti. Erdoğan'ın açıklamasına göre prim eşitlemesi ve 3600 ek gösterge de çalışmalar içine alınmıştı.

EMEKLİNİN GÖZÜ İNTİBAK YASASINDA

Düşük maaşları ile geçim sıkıntısı altında ezilen emekliler ise seçimde tepkilerini sandığa gitmeyerek verdi ve çıkarılması düşünülen intibak yasasını beklemeye başladı.

SGK uzmanları ise emeklinin düşük maaş sorununu yeni bir intibak yasasının çözeceğini savunuyor? Peki hükümetin emekli kök maaşları üzerinde yaptığı düzenleme vatandaşlara nasıl yansıyacak?

HÜKÜMETİN ORTA VADELİ PROGARAMDA DİLE GETİRDİĞİ DÜZENLEME İNTİBAK YASASI

Emeklilere ilişkin son açıklama SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan geldi. Erdursun hükümetin açıkladığı orta vadeli programda emekliler için hazırladığı düzenlemenin aslında bir intibak yasası olduğunu söyledi. Erdursun İntibak Yasası’nın tamamlanması ile birlikte emekli maaşlarında yapılacak zam dışında bir güncelleme olacağını belirtti.

İNTİBAK YASASI NEYİ DEĞİŞTİRİR?

Emekli maaşlarında bu düzenlemenin şart olduğunu vurgulayan Özgür Erdursun, “İntibak, prim gün sayısına göre yatırılan primlere, gün sayısına ve yaşa göre aylıkların değerine kavuşması için herkese eşit şekilde değil, herkesin yatırdığı prim, gün sayısı ve yaşına göre farklı bir şekilde düzenlenerek yapılır. Bu şekilde bir düzenleme yapıldığında, tüm emeklilere intibak yansır” diye konuştu.