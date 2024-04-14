SGK uzmanı Özgür Erdursun emeklinin beklediği haberi verdi. Yeni yasa geliyor

Kaynak: Kamusonhaber
SGK uzmanı Özgür Erdursun emeklinin beklediği haberi verdi. Yeni yasa geliyor
SGK uzmanı Özgür Erdursun'dan emeklileri sevindiren bir açıklama geldi. Özgür Erdursun'a göre emeklilerin yaşadığı sorunlar hazırlanan intibak yasası ile ortadan kaldırılacak.

Özgür Erdursun merakla beklenen intibak yasası için bir de tarih verdi.

Memur emeklisi, SGK emeklisi ve Bağ Kur emeklisine Ocak ayında yüzde yüzde 49,25 oranında olmak üzere eşit oranda zam yapıldı. Ancak eşit zam gibi görünse de bu zam 6 bin 700 ve altında kök aylığı alan emeklilerine yansıyamadı. En düşük emekli maaşı 10 bin olarak açlık sınırının altında kaldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim öncesinde emeklinin beklediği seyyanen zammın yapılmayacağını belirttiği açıklamasında aynı zamanda Temmuz zammına dikkat çekerek emekliler için yeni düzenlemelerin yolda olduğunun işaretini vermişti. Erdoğan'ın açıklamasına göre prim eşitlemesi ve 3600 ek gösterge de çalışmalar içine alınmıştı.

EMEKLİNİN GÖZÜ İNTİBAK YASASINDA

Düşük maaşları ile geçim sıkıntısı altında ezilen emekliler ise seçimde tepkilerini sandığa gitmeyerek verdi ve çıkarılması düşünülen intibak yasasını beklemeye başladı.

SGK uzmanları ise emeklinin düşük maaş sorununu yeni bir intibak yasasının çözeceğini savunuyor? Peki hükümetin emekli kök maaşları üzerinde yaptığı düzenleme vatandaşlara nasıl yansıyacak?

HÜKÜMETİN ORTA VADELİ PROGARAMDA DİLE GETİRDİĞİ DÜZENLEME İNTİBAK YASASI

Emeklilere ilişkin son açıklama SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan geldi. Erdursun hükümetin açıkladığı orta vadeli programda emekliler için hazırladığı düzenlemenin aslında bir intibak yasası olduğunu söyledi. Erdursun İntibak Yasası’nın tamamlanması ile birlikte emekli maaşlarında yapılacak zam dışında bir güncelleme olacağını belirtti.

İNTİBAK YASASI NEYİ DEĞİŞTİRİR?

Emekli maaşlarında bu düzenlemenin şart olduğunu vurgulayan Özgür Erdursun, “İntibak, prim gün sayısına göre yatırılan primlere, gün sayısına ve yaşa göre aylıkların değerine kavuşması için herkese eşit şekilde değil, herkesin yatırdığı prim, gün sayısı ve yaşına göre farklı bir şekilde düzenlenerek yapılır. Bu şekilde bir düzenleme yapıldığında, tüm emeklilere intibak yansır” diye konuştu.

İlgili Haberler
Tapu sahipleri dikkat. Ödediğiniz o paralar iade ediliyor
Korkutan altın tahmini. İran İsrail gerilimi sonrası tüm hesap değişti
Korkutan altın tahmini. İran İsrail gerilimi sonrası tüm hesap değişti
Sıfır aracı arıza yapanlar dikkat. Yargıtay'dan emsal karar
Sektör lideri Türk şirketinin tamamı dünya devine satıldı
Milyonlarca araç için zorunlu oldu Bu kapsamdaki tüm araçlar TTB taktıracak
Altının tansiyonu fırladı! 1 gram altın neden 3500 lira olacak
Son Haberler
Sahada korkutan olay. Yıldız futbolcu yere yığıldı maç tatil edildi Spor
Sahada korkutan olay. Yıldız futbolcu yere yığıldı maç tatil edildi
MİT Başkanı Kalın İsmail Haniyye ile telefonla görüştü Gündem
MİT Başkanı Kalın İsmail Haniyye ile telefonla görüştü
Emekliyi ve gençleri bu hale getirenler utansın. Metroda ibretlik olay Gündem
Emekliyi ve gençleri bu hale getirenler utansın. Metroda ibretlik olay
'Sahaya hakem koymayın artık' diyerek açıkladı. Fatih Saboviç Karagümrük Fenerbahçe maçında yaşanan skandalları yazdı Spor
'Sahaya hakem koymayın artık' diyerek açıkladı. Fatih Saboviç Karagümrük Fenerbahçe maçında yaşanan skandalları yazdı
Boya alışverişinde yaşanabilecek hazin son Video
Boya alışverişinde yaşanabilecek hazin son
Fatih Karagümrük: 1 Fenerbahçe: 2 Spor
Fatih Karagümrük: 1 Fenerbahçe: 2
Arsenal'e büyük şok. Liderliği kaptırdı Spor
Arsenal'e büyük şok. Liderliği kaptırdı