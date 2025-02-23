SGK'dan yeni düzenleme! O ödemeler kaldırıldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
SGK'dan yeni düzenleme! O ödemeler kaldırıldı

SGK'daki yeni düzenlemeler Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu düzenlemeye göre birinci basamak muayeneler ücretsiz olurken, sevkli hastalar için katılım payı ise yüzde 50'ye düşürüldü.

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, 23 Şubat 2025 Tarihli ve 32822 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı. Yeni düzenlemeye göre, birinci basamak sağlık hizmetlerinde yapılan hekim ve diş hekimi muayenelerinden katılım payı alınmayacak. Diğer sağlık hizmeti sunucularında ise katılım payları yeniden belirlendi.

KATILIM PAYLARI DA DÜZENLENDİ

İkinci basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında, eğitim ve araştırma hastanelerinde ve diş hekimliği fakültelerine bağlı hastanelerde muayene katılım payı 20 TL olarak uygulanacak. Özel sağlık hizmeti sunucularında ise bu ücret 50 TL olarak belirlendi. Ayrıca, aile hekimlerinden sevk edilen hastaların muayene ücretlerinde %50 indirim uygulanacak.

Değişiklikler 15 Ocak 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi.

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